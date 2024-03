Paga la Friggitrice ad Aria Corsori ben 40€ in MENO!

La tua cucina non ha ancora una friggitrice ad aria nella sua pletora di elettrodomestici? Nessun problema! Grazie ad Amazon potrai far tuo il modello di COSORI da ben 5,5 litri. Tutto questo per soli 109,99€. Si tratta di una grande offerta perché originariamente costerebbe 149,99€. Scopriamo le caratteristiche della friggitrice ad aria CORSORI.

Tutte le caratteristiche di questa friggitrice ad aria

Le friggitrici ad aria COSORI (come questa) sono progettate per offrire una cucina più veloce, efficiente e salutare rispetto ai metodi tradizionali. Grazie alla tecnologia Thermo IQ e alla potenza di 1700W, questa friggitrice è in grado di cucinare i tuoi piatti preferiti in meno tempo e con un consumo energetico ridotto rispetto ai forni tradizionali.

Inoltre, la friggitrice COSORI offre una versatilità senza pari. Con il suo design a doppio cestello, è possibile cucinare due pietanze diverse contemporaneamente, consentendo di risparmiare tempo e fatica in cucina. La possibilità di personalizzare le impostazioni di cottura tramite l’app Vesync e la vasta gamma di ricette preimpostate aggiungono ulteriore flessibilità e convenienza al processo di preparazione dei pasti.

Con una capacità di 5,5 litri, questa friggitrice ad aria è in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Può preparare fino a 1,3 kg di patatine fritte o un intero pollo da 2,2 kg, offrendo una soluzione pratica e conveniente per i pasti familiari.

Infine, la facilità d’uso e di pulizia è un altro punto di forza della friggitrice COSORI. Il cestello rimovibile è lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

Non perdere l’opportunità di far tua la friggitrice ad aria COSORI per soli 109,99€.