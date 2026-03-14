Paga una volta, archivia per sempre: ecco i piani Lifetime di pCloud in super sconto

Basta pagare ogni mese per uno spazio cloud che non ti appartiene davvero. Con i piani Lifetime di pCloud, l’archiviazione online si paga una sola volta e lo spazio resta disponibile senza rinnovi, costi extra o sorprese. Un’idea semplice e rivoluzionaria, perfetta per chi vuole smettere di “affittare” i propri dati e iniziare a possederli davvero.

pCloud Lifetime: tre piani, un solo pagamento, spazio per sempre

L’offerta Lifetime si articola su tre livelli pensati per esigenze diverse: il piano Premium da 500 GB è disponibile a 199€ invece di 299€, il Premium Plus da 2 TB viene proposto a 399€ rispetto ai 599€ di listino, mentre il piano Ultra da 10 TB è offerto a 1.190€ anziché 1.890€. Insomma, più spazio scegli, più risparmi – con sconti che arrivano a centinaia di euro rispetto al prezzo pieno.

Ma non è solo questione di prezzo. pCloud adotta crittografia AES a 256 bit, connessioni sicure tramite protocolli TLS/SSL e opera nel rispetto delle severe normative svizzere in materia di privacy. I tuoi file sono al sicuro in data center certificati, accessibili da qualsiasi dispositivo – Windows, macOS, Linux, iOS e Android – con sincronizzazione automatica e riproduzione diretta di foto, video e musica. È prevista anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre a 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. er le famiglie, poi, c’è il piano Family che permette fino a cinque utenti su un unico account, il modo più intelligente per condividere spazio e risparmiare tutti insieme. E in pratica, come lo usi? Le possibilità sono tantissime. Puoi fare il backup automatico di tutte le foto e i video dal tuo smartphone, così non rischi mai di perdere i ricordi più preziosi. Se lavori da remoto o sei un freelance, puoi archiviare e condividere documenti, presentazioni e progetti con clienti e colleghi con un semplice link, senza allegati pesanti in email.