Paga una volta, archivia per sempre: piani a vita di pCloud con sconti pazzeschi

pCloud è un servizio di archiviazione nel cloud che mette insieme la qualità dell’eccellenza europea con la sicurezza della totale privacy: questo significa poterti offre uno spazio digitale sicuro e affidabile dove i tuoi file resteranno protetti per sempre. Hai infatti la possibilità di scegliere un piano a vita con sconti eccezionali.

pCloud offre un servizio che segue i più severi standard mondiali in materia di protezione dei dati e utilizza una crittografia avanzata per garantire che nessuno, oltre a te, possa accedere ai tuoi contenuti. Sarai inoltre in grado di decidere dove risiederanno i tuoi dati, scegliendo tra data center certificati in Europa o negli Stati Uniti, entrambi progettati per la massima sicurezza e continuità del servizio.

I tuoi file saranno comunque accessibili ovunque, da desktop o mobile, con sincronizzazione automatica e backup costante da tutti i tuoi dispositivi e con la possibilità di condividere con le persone fidate.

Con i piani a vita che ti accennavamo in apertura potrai dunque acquistare uno spazio cloud con un pagamento unico, senza abbonamenti ricorrenti. Una soluzione pensata per privati, famiglie e aziende con tagli che vanno da 500 GB a 10 TB e con la possibilità di personalizzazione per le imprese.