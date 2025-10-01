 Paga una volta, archivia per sempre: piani a vita di pCloud con sconti pazzeschi
Con pCloud puoi avere uno spazio di archiviazione online sempre tuo e senza limiti di tempo: scopri i piani a vita.
Informatica Cloud & Hosting
pCloud è un servizio di archiviazione nel cloud che mette insieme la qualità dell’eccellenza europea con la sicurezza della totale privacy: questo significa poterti offre uno spazio digitale sicuro e affidabile dove i tuoi file resteranno protetti per sempre. Hai infatti la possibilità di scegliere un piano a vita con sconti eccezionali.

Attiva il tuo piano pCloud

pCloud offre un servizio che segue i più severi standard mondiali in materia di protezione dei dati e utilizza una crittografia avanzata per garantire che nessuno, oltre a te, possa accedere ai tuoi contenuti. Sarai inoltre in grado di decidere dove risiederanno i tuoi dati, scegliendo tra data center certificati in Europa o negli Stati Uniti, entrambi progettati per la massima sicurezza e continuità del servizio.

I tuoi file saranno comunque accessibili ovunque, da desktop o mobile, con sincronizzazione automatica e backup costante da tutti i tuoi dispositivi e con la possibilità di condividere con le persone fidate.

Attiva il tuo piano a vita pCloud

Con i piani a vita che ti accennavamo in apertura potrai dunque acquistare uno spazio cloud con un pagamento unico, senza abbonamenti ricorrenti. Una soluzione pensata per privati, famiglie e aziende con tagli che vanno da 500 GB a 10 TB e con la possibilità di personalizzazione per le imprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

