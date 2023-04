Paghi una volta, hai 2TB di cloud per sempre: Internxt a metà prezzo

Un servizio di archiviazione cloud che garantisca non solo spazio in abbondanza, ma anche al 100% la privacy dei tuoi dati attraverso crittografia avanzata e decentralizzata? Esiste: parliamo di Internxt, il servizio di archiviazione cloud open source e zero-knowledge che stavi cercando. Creato con l’obiettivo di garantire la massima privacy e sicurezza per tutti gli utenti, avrai la certezza che i tuoi file saranno sempre protetti da accessi indesiderati e potenziali violazioni della privacy.

Per un periodo di tempo limitato, il piano a vita Internxt è disponibile scontato del 50%. A soli 149 euro otterrai ben 2 TB di spazio cloud da utilizzare come meglio credi. Il prezzo è da intendersi una tantum: una volta acquistato, infatti, lo spazio sarà per sempre tuo senza alcun costo aggiuntivo nascosto.

Perché scegliere Internxt?

Internxt è una piattaforma di cloud storage che mette al primo posto la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati: tutti i file che carichi nell’archivio saranno crittografati lato client. La piattaforma utilizza inoltre server decentralizzati per garantirti un livello di affidabilità senza paragoni rispetto ai tradizionali servizi di cloud.

Ma non solo, perché sia il sito web che l’applicazione di Internxt sono estremamente user-friendly e facili da usare, non richiedono alcuna competenza tecnica e ti offrono una vasta gamma di funzionalità, dalla semplice archiviazione di file alla condivisione di cartelle, backup, crittografia e sincronizzazione dei dati tra dispositivi.

Con uno spazio cloud come quello offerto da Internxt puoi fare moltissime cose: archiviare preziosi ricordi fotografici, video, documenti di lavoro o personali. Insomma, qualsiasi cosa valga la pena conservare in un luogo sicuro e protetto da ogni rischio. Uno degli aspetti più interessanti? Ogni dato caricato sul cloud Internxt sarà disponibile simultaneamente su ogni dispositivo collegato al tuo account. Così potrai accedervi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Scegliendo il piano Lifetime avrai a disposizione uno spazio a tua completa disposizione per sempre, senza costi fissi mensili (a differenza della concorrenza) né extra aggiuntivi. Quello che paghi all’inizio, sarà l’unico costo da sostenere. 2 TB è il piano ideale per chi ne fa un utilizzo medio: ora puoi ottenerlo a metà prezzo, ovvero a soli 149 euro invece di 299. Non perdere questa occasione unica per proteggere i tuoi file risparmiando: la promozione è in scadenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.