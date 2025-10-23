Paint: arriva Restyle, l'AI che cambia stile alle immagini

Paint sta diventando sempre più sofisticato. Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento che aggiunge l’ennesima funzione basata sull’intelligenza artificiale. La versione 11.2509.441.0 introduce Restyle, una funzione che fa esattamente quello che promette il nome. Permette di cambiare lo stile delle immagini.

Quella foto delle vacanze al mare? Si può trasformare in Pop Art stile Andy Warhol. Il ritratto della nonna? Perché non renderlo un acquerello impressionista? Il limite è solo la propria immaginazione e l’elenco predefinito di stili che Microsoft ha deciso di dare.

Come funziona Restyle su Paint, l’AI che cambia stile alle immagini

Usare Restyle è semplicissimo. Basta aprire Paint, cercare il menu Copilot sulla barra degli strumenti. Una volta aperto il pannello nella barra laterale, scegliere lo stile che si preferisce dall’elenco e premere “Genera”. A quel punto l’intelligenza artificiale fa la sua magia. Elabora l’immagine e la trasforma secondo i propri desideri. O meglio, secondo l’interpretazione che l’AI ha dei propri desideri, che non sempre coincidono.

Quando il processo è completato, una manciata di secondi, si può decidere cosa fare del risultato, se copiarlo negli appunti, salvarlo come file separato, o inserirlo direttamente nella tela corrente.

Funzione disponibile per i beta tester di Windows Insider

La funzione Restyle è disponibile ora per tutti gli utenti Windows Insider nei canali Canary, Dev e Beta su Windows 11.

Chi sta ancora usando Windows 10, non avrà Restyle. Microsoft è stata chiara, Windows 10 non è più supportato e non riceve aggiornamenti al di fuori del programma Extended Security Updates, che è fondamentalmente l’equivalente digitale del ricovero in hospice. Insomma, chi vuole le funzioni fighe con l’AI, deve aggiorna a Windows 11 o nisba.

Paint non è più quello di una volta

Per chi se lo fosse perso, recentemente Microsoft ha iniettato nuova linfa a Paint con una serie di funzioni AI. C’è un cursore di trasparenza, è possibile salvare i file come progetti, e tanto altro ancora. Paint, il programma che per decenni è stato sinonimo di strumento base per chi non può permettersi Photoshop, sta diventando qualcosa di rispettabile.