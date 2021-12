Painter Essential 8 gratis: scopri come ottenerlo

Se sei un illustratore digitale, conoscerai sicuramente CorelDRAW, una delle più note aziende del settore che ha fatto della grafica la sua bandiera. Oggi ti segnaliamo l'opportunità di ricevere gratuitamente Painter Essentials 8 (dal valore di 39,99 euro), uno dei software di disegno digitale più completi e intuitivi. Come ottenerlo? Basta semplicemente sottoscrivere per la prima volta un abbonamento annuale a CorelDRAW Graphic Suite 2021, pacchetto professionale per l'illustrazione vettoriale, layout, fotoritocco e tanto altro. Inoltre, grazie alla promozione in corso, potrai anche risparmiare il 15% rispetto al prezzo di listino.

CorelDRAW: tutte le funzionalità più interessanti

CorelDRAW è molto semplice da utilizzare e le sue funzionalità lo sono altrettanto. Puoi avventurarti fra illustrazioni vettoriali, culla di complesse opere d'arte fatte di tracciati, oppure fra layout e fotoritocco. La suite offre un vasto “arsenale” di strumenti, che vanno dalla tipografia alla gestione dei font, colori e trasparenze fino alla progettazione per il web. Insomma: CorelDRAW si adatta davvero alle esigenze di ogni artista grazie alla sua incredibile versatilità.

Painter Essentials 8: ottienilo gratis

Il software è progettato per l'illustrazione digitale, che diventa un vero e proprio gioco da ragazzi grazie alle tantissime funzionalità disponibili. Dipingi con pennelli che simulano la realtà, acrilici oppure oli, pastelli, gessi, acquerelli, matite e tanto altro ancora. Non c'è limite alla tua fantasia. Avrai, inoltre, la possibilità di produrre magnifiche foto artistiche in pochissimi passi, grazie ad un sistema che si avvale di Intelligenza Artificiale. Painter Essentials 8 è la prova che non serve essere i nuovi Caravaggio per creare opere d'arte.

Vuoi ricevere Painter Essentials 8 gratis? Tutto quello che devi fare è sottoscrivere per la prima volta un abbonamento annuale a CorelDRAW Graphic Suite 2021 a questo link. Grazie alla promozione in corso, inoltre, potrai anche risparmiare il 15% sull'acquisto.