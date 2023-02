Come vedere Palermo-Frosinone in streaming

Palermo-Frosinone è il match più interessante della giornata 25 di Serie B, quello che vede la capolista impegnata in una trasferta con parecchie insidie. Entrambe mosse da ambizioni di promozione, le due squadre daranno vita a una sfida dal risultato difficilmente pronosticabile. Il fischio d’inizio al Renzo Barbera è in programma per le ore 14:00 di sabato 18 febbraio.

Palermo-Frosinone: guarda la partita in streaming

Chi vuol seguire il big match del campionato cadetto può guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Riccardo Mancini.

I rosanero si trovano al momento a metà classifica, al decimo posto con 34 punti, gli stessi di Pisa, Parma, Modena e Ternana. Un’eventuale vittoria consentirebbe di scalare posizioni e mettere un piede nella zona playoff. Primo in solitaria il Frosinone, con 54 punti e ben 12 lunghezze di distacco dall’inseguitrice Genoa.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mancate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Corini e Grosso, alle prese con qualche assenza importante.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli, Graves, Nedelcearu, Marconi, Sala, Gomes, Saric, Verre, Valente, Tutino, Brunori;

Frosinone (4-2-3-1): Turati, Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali, Mazzitelli, Rohden, Insigne, Garritano, Caso, Moro.

Chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento a DAZN mette un piede in un universo di sport in streaming. Al grande calcio di Serie A, Serie B, Serie C e LaLiga si aggiungono basket, pallavolo, tennis, ciclismo, rugby, motori, golf, boxe, MMA e wrestling. Nel catalogo della piattaforma trovano posto anche interviste, speciali, approfondimenti e contenuti originali. Sono tre le formule proposte: START, STANDARD o PLUS, ognuno scelga quella più adatta a sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.