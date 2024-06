Palworld in arrivo su PlayStation? Così sembra dal cuore blu

Il gioco che più di ogni altro ha catturato l’attenzione in questa prima metà del 2024 (tralasciando quanto avvenuto nelle ultime settimane con Banana) è senza dubbio Palworld. Vero e proprio fenomeno del mondo gaming, al momento è un’esclusiva per PC e console Xbox, ma le cose potrebbero cambiare presto, con il suo arrivo su PlayStation.

Pocketpair porterà Palworld su PlayStation?

L’indiscrezione è giunta dall’account X del Global Community Manager di Pocketpair, la software house responsabile dello sviluppo. Il post sul social network è quello visibile qui sotto: prima il nome del titolo circondato da cuori di tre colori differenti, che nell’immaginario collettivo rappresentano la piattaforma Steam (nero) e Xbox (bianco e verde). Poi, la frase Voglio aggiungere dei cuori, ma non sono certo di quale colore andrebbe bene , per poi introdurne uno blu, colore da sempre associato alle console di casa Sony. Il lancio su PS5 e PS4 è dietro l’angolo?

L’aggiornamento Sakurajima

Tra pochi giorni toccherà al rilascio del primo grande aggiornamento per il titolo. Si chiama Sakurajima e sarà disponibile per il download a partire da 27 giugno. Includerà contenuti inediti come una nuova isola, personaggi mai visti prima, il supporto per i server Xbox dedicati, la possibilità di costruire edifici diversi da quelli esistenti e molto altro ancora. Qui sotto il trailer dedicato.

Un successo, nonostante l’accesso anticipato

A rendere ancora più curioso il caso Palworld è il successo ottenuto nonostante il gioco, di fatto, sia ancora in accesso anticipato. Si tratta a tutti gli effetti di una versione ancora non definitiva.