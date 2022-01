Panasonic svilupperà nuove batterie per le auto Tesla

Panasonic potrebbe salire a bordo delle auto Tesla diventando partner consolidato per lo sviluppo degli accumulatori. Secondo quanto riportato in queste ore, infatti, l'accorto sarebbe stato sancito per arrivare allo sviluppo delle nuove soluzioni entro il 2023, con estensione dell'autonomia dei veicoli fino al 15%.

Tesla, più autonomia con le batterie Panasonic

Grazie alla soluzione messa in strada da Panasonic, un'auto come la Model S, con autonomia valutata in circa 650Km, guadagnerebbe 100 Km ulteriori arrivando a standard del tutto vicini a quelli delle tradizionali auto a combustibile fossile. Lo sviluppo sarebbe avvenuto su richiesta esplicita del gruppo guidato da Elon Musk: il nuovo modello avrebbe dimensioni raddoppiate rispetto alla versione antecedente, ma con capacità quintuplicata. Ciò consentirà di montare un minor numero di unità su ogni singola vettura, con risparmi sui tempi di installazione.

Secondo quanto rivelato da Reuters, Panasonic avrebbe investito oltre 700 milioni di dollari per arrivare allo sviluppo di queste componenti: l'obiettivo sarebbe quello di poter fornire a Tesla, già dal 2023, un numero adeguato di accumulatori secondo quella che sarà la richiesta di mercato con il rimbalzo delle vendite nell'automotive. Il condizionale resta d'obbligo in virtù del fatto che da Panasonic, al momento, non giungono conferme.

We intend to increase, not reduce battery cell purchases from Panasonic, LG & CATL (possibly other partners too). However, even with our cell suppliers going at maximum speed, we still foresee significant shortages in 2022 & beyond unless we also take action ourselves. — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020

Le batterie sono una componente fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica: piccoli scostamenti nel prezzo e nella capacità possono cambiare pesantemente l'orizzonte delle nuove vetture e per Tesla è fondamentale poter investire per mantenere salda la leadership nel comparto. Lo sviluppo di batterie di nuova generazione è ciò che tutti attendono in un momento nel quale la mobilità elettrica dovrà prendere il sopravvento all'interno di un destino già segnato per le motorizzazioni tradizionali: Panasonic sarà della partita, in piena comunione di intenti e di interessi con Tesla.