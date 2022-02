Panda Dome Advance a 17,99: come approfittarne

PANDA DOME ESSENTIAL 2022 è un antivirus in tempo reale, con Firewall addizionale per dispositivi Windows, VPN per navigare privatamente in Internet (150MB/giorno). Ed ancora, protezione Wi-Fi contro gli hacker e scansione antivirus per dispositivi esterni, come per esempio USB.

Sapevi che puoi ottenere tutto ciò ed altro ad un prezzo molto scontato? Le possibilità in tuo possesso sono tante, combinando il numero di dispositivi che puoi proteggere e la durata del servizio. Si va, per esempio, da 1 dispositivo per 1 anno a 17,99 euro/anno a tutti i dispositivi che vuoi per 3 anni a 123,99 euro/anno.

Scopriamo altri servizi offerti da Panda Dome Essential.

Panda Dome Essential: servizi

Ecco un elenco di diversi servizi offerti da Panda Dome Essential:

Antivirus e firewall per Windows

Protezione in tempo reale per MAC e Android

VPN Free (150MB/giorno). Esplorazione Internet protetta e privata

Protezione Wi-Fi da hacker

Scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni

Controllo genitori per Windows: monitora e limita l’uso del dispositivo da parte dei minori

Protezione dell’identità per acquisti e navigazione online sicuri

Protezione contro minacce e attacchi informatici avanzati

Protezione totale dei dati personali

Generatore di password univoche e rigide

Cleanup: rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC

VPN Premium: navigazione Internet senza limiti, sicura e privata

Gestione aggiornamenti

Supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

Come attivare Panda Dome Essential

Attivare il servizio è molto semplice. Ecco i passaggi da seguire:

Acquista la protezione Panda Dome

Scarica l’app

Immetti il codice di attivazione

Recensioni

Cosa ne pensano gli utenti che già lo usano? Ecco alcuni esempi.

Panda funziona

Ho fatto alcune ricerche in Internet e ho trovato Panda come migliore opzione. Dopo l’installazione ho visto che, anche se il mio computer è vecchiotto, Panda non lo rallenta né mi causa alcun tipo di problema. Lo userei ancora.

Salvatore Pennacchi

Ottima qualità prezzo

Uso Panda da anni. Mi ha sempre colpito la buona rilevazione di virus di Panda. Ho usato altri antivirus ma nessuno come Panda. Sono un cliente fedele.

Christian Pavan

Politica di rimborso

L’Utente ha a disposizione un periodo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione del prodotto, entro il quale potrà recedere dall’accordo sottoscritto con Panda Security, senza specificarne il motivo né incorrere in penalità di alcun tipo.

Nondimeno, nel caso di prodotti di supporto e/o assistenza tecnica, una volta utilizzato il servizio, indipendentemente dal tempo trascorso, non sarà effettuato alcun rimborso.

Analogamente, non sono concessi rimborsi, in nessun caso, per i servizi di garanzia di rimborso acquistati dall’Utente. Nel caso di servizi in abbonamento, l’Utente potrà annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento. L’annullamento entrerà in vigore al termine del periodo di fatturazione in corso (mensile o annuale, in base al piano di abbonamento scelto).

Scopri altri particolari sul servizio ed eventualmente attivalo da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.