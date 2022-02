PANDA DOME ADVANCED 2022 in offerta: sconto del 40%

Il 2022 si prospetta un anno alquanto difficile sotto il punto di vista della sicurezza informatica. Già la seconda metà del 2021, tra ransomware e attacchi di vario tipo, si è rivelato un momento tutt’altro che tranquillo.

Tra i diversi software che permettono di ottenere adeguata protezione, spicca senza ombra di dubbio PANDA DOME ADVANCED 2022. Si tratta di un pacchetto completo in ottica cybersecurity, in grado di offrire diversi strumenti specifici per ogni necessità specifica.

A rendere ancora più interessante l’offerta poi, vi sono alcuni recenti sconti che permettono agli utenti di acquistare questa soluzione con lo sconto del 40%.

PANDA DOME ADVANCED 2022: una suite completa per la tua sicurezza online

Cosa può offrire PANDA DOME ADVANCED 2022 di così interessante? Il software, disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, è composto da diverse utility.

Il classico antivirus è ovviamente una parte immancabile del pacchetto. Questo, dati alla mano, offre una protezione real time di gran lunga superiore a molti dei suoi principali concorrenti. Apprezzabile anche il firewall avanzato, in grado di bloccare sul nascere eventuali pericoli legati alla sicurezza.

A questo però, va anche affiancata una VPN piuttosto efficace, in grado di offrire 150 MB di banda giornaliera. Il sistema di protezione Wi-Fi, permette di mantenere gli hacker ben distanti dai dispositivi, mentre il Controllo genitori (disponibile per Windows) permette di navigare il totale sicurezza anche agli utenti più giovani.

La protezione dell’identità per quanto riguarda acquisti, home banking e una navigazione più sicura, è una soluzione assolutamente apprezzabile da chi utilizza la rete per svolgere un gran numero di attività.

Si tratta dunque, di una soluzione apprezzabile che, anche grazie al recente sconto, è ancora più appetibile. Come già accennato infatti, grazie al 40% di sconto, è possibile ottenere PANDA DOME ADVANCED 2022 per soli 28,19 euro all’anno invece del prezzo standard di listino (ovvero 46,99 euro).