Panda Dome Advanced: sconto 60% per un anno

La software house spagnola offre attualmente l'abbonamento alla suite Panda Dome Essential a 14,00 euro/anno. Gli utenti che cercano una soluzione di sicurezza più completa possono approfittare di uno sconto del 60% anche per il piano Panda Dome Advanced.

Panda Dome Advanced: protezione maggiore con 18,80 euro/anno

La suite Panda Dome Advanced include ovviamente tutte le funzionalità di Dome Essential. L'antivirus è in grado di rilevare minacce in tempo reale, sfruttando l'intelligenza artificiale. Secondo il test di AV-Comparatives, la tecnologia sviluppata dall'azienda spagnola è una delle più affidabili. Rispetto al piano Essential viene fornita una protezione aggiuntiva contro attacchi informatici più avanzati, come i ransomware.

Dome Advanced include anche un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita, consentendo di rilevare eventuali accessi non autorizzati. Può inoltre proteggere i dispositivi da attacchi effettuati tramite WiFi poco sicure (come quelle pubbliche) e individuare file infetti su dispositivi esterni USB. La VPN (150 MB al giorno) consente invece di nascondere l'indirizzo IP reale durante la navigazione.

Tra le funzionalità esclusive ci sono anche il monitoraggio delle attività dei figli (controllo parentale) e la protezione dell'identità durante gli acquisti online. L'abbonamento per un anno, valido per un dispositivo (Windows, macOS, Android e iOS) costa 18,80 euro, invece di 46,99 euro. È possibile tuttavia scegliere una durata maggiore (fino a 3 anni) e un numero maggiore di dispositivi (fino a 10 dispositivi), ottenendo sempre lo sconto del 60%.

Per un periodo limitato, Panda regala il software Dome Family per Android e iOS. Si tratta di un tool per il controllo parentale che offre diverse funzionalità, tra cui monitoraggio GPS in tempo reale, limiti di utilizzo per dispositivi e app, blocco remoto dei dispositivi persi o rubati e cancellazione dei dati personali.