Panda Dome Essential: sconto 60% per un anno

Panda Security sviluppa diversi software per la protezione dei dispositivi e la privacy durante la navigazione online. Gli utenti che cercano un ottimo antivirus possono approfittare dell'attuale offerta per Dome Essential, il piano più economico tra i quattro venduti dall'azienda spagnola. L'abbonamento per un anno può essere sottoscritto con lo sconto del 60%. Grazie alla promozione Back To School c'è anche Dome Family in regalo.

Panda Dome Essential: solo 14,00 euro/anno

La suite Panda Dome Essential include ovviamente il noto antivirus che, secondo il test effettuato a novembre 2020 da AV-Comparatives, può rilevare il 100% dei malware in tempo reale. Il software protegge i dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. Gli utenti troveranno inoltre il firewall che rileva eventuale traffico anomalo in entrata e uscita, segno di un attacco in corso o della presenza di applicazioni infette sul computer.

Molto utile anche il modulo che impedisce l'accesso alla rete locale tramite WiFi poco sicure (come quelle pubbliche). È possibile inoltre effettuare la scansione dei dispositivi esterni collegati alle porte USB. Dome Essential include infine una VPN gratuita, ma c'è il limite di 150 MB al giorno.

L'abbonamento per un anno, valido per un dispositivo, è in offerta a 14,00 euro. Prima di completare l'acquisto è possibile scegliere una durata maggiore (fino a 3 anni) e un numero maggiore di dispositivi (fino a 10 dispositivi), ottenendo sempre lo sconto del 60%.

Per un periodo limitato, Panda regala il software Dome Family per Android e iOS. Si tratta di un tool per il controllo parentale che offre diverse funzionalità, tra cui monitoraggio GPS in tempo reale, limiti di utilizzo per dispositivi e app, blocco remoto dei dispositivi persi o rubati e cancellazione dei dati personali.