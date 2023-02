Panda Dome: l'antivirus che lavora da cloud a prezzo dimezzato

Lunghi aggiornamenti, caricamenti, scansioni estenuanti: gli antivirus, seppur utili, possono creare dei piccoli fastidi a chi li utilizza.

Molti strumenti di questo tipo sono dei veri e propri macigni che pesano sulle prestazioni dei computer. Se per le macchine di fascia alta l’impatto in tal senso è minimo, per chi ha un PC nella norma la situazione può risultare alquanto fastidiosa.

Perché dunque non spostare il lavoro sporco su cloud? Questa è la domanda che si sono fatti gli sviluppatori di Panda Dome. Il risultato è una delle suite di sicurezza più leggere e user-friendly del panorama mondiale.

A rendere ancora più interessanti le soluzioni offerte da tale azienda è l’attuale promozione. Panda Dome infatti, ha dimezzato il prezzo dei suoi prodotti, rendendoli ancora più interessanti.

Panda Dome non appesantisce il tuo computer perché lavora da cloud

Cosa può offrire Panda Dome ai suoi potenziali utenti?

Panda Dome Essential, la proposta base, include:

Protezione antivirus in tempo reale ;

; Protezione Wi-Fi da hacker e simili;

da hacker e simili; Sistema di scansione preventiva dei dispositivi estern i;

i; 150 MB di traffico giornaliero gratuito tramite VPN.

Grazie alla suddetta promozione, Panda Dome Essential è disponibile per appena 17,49 euro all’anno rispetto ai 34,99 del prezzo di listino.

Per gli internauti più assidui però, esistono anche piani avanzati. Panda Dome Advanced, per esempio, aggiunge alla sottoscrizione precedente anche un sistema di controllo genitori e uno di protezione rispetto ai temutissimi ransomware.

E cosa dire di Panda Dome Complete? Questo piano va ancora oltre, aggiungendo un gestore di password e CleanUp, uno strumento di pulizia e ottimizzazione PC.

Infine, Panda Dome Premium, elimina ogni tipo di limite legato alla VPN, offre uno strumento di gestione automatica degli aggiornamenti e assistenza premium.

Di fatto, per qualunque tipo di utente, il 50% di sconto proposto da Panda Dome sui suoi piani risulta un’occasione imperdibile.

