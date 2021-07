Panda Dome: sconto 50% da prendere al volo

La software house spagnola sviluppa uno degli antivirus più popolari ed efficaci nel combattere le minacce informatiche. L'abbonamento per un anno alla suite Panda Dome, disponibile in quattro versioni per Windows, macOS, Android e iOS, può essere sottoscritto con uno sconto imperdibile del 50%. Gli utenti pagheranno quindi un minimo di 17,49 euro per la versione base e un massimo di 59,49 euro per la versione più completa.

Panda Dome: protezione completa con antivirus e VPN

Le quattro versioni di Panda Dome sono Essential, Advanced, Complete e Premium (ordinate in base al numero di funzionalità e quindi di prezzo). Panda Dome Essential è la più economica, ma piuttosto completa. Include infatti antivirus e firewall per Windows, protezione in tempo reale per macOS e Android, protezione WiFi, scansione dispositivi esterni e VPN gratuita (150 MB/giorno).

Panda Dome Advanced aggiunge il controllo parentale su Windows, la protezione dell'identità durante gli acquisti e la protezione contro gli attacchi informatici più avanzati, come i ransomware. Panda Dome Complete aggiunge la protezione totale dei dati personali, il generatore di password e il tool Cleanup per la rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC. Infine, Panda Dome Premium aggiunge una VPN senza limiti, la gestione degli aggiornamenti del sistema operativo e il supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Questi sono i prezzi in offerta delle quattro versioni con i link per accedere direttamente allo sconto del 50% (un anno e un dispositivo):

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni.