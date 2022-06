PANDA DOME COMPLETE 2022 scontato del 50%

Le minacce della rete, rispetto a solo pochi anni fa, sono aumentate di numero e sono più difficili da sconfiggere.

Ai classici virus, si sono affiancati trojan, adware, malware ma anche ransomware e attacchi di tipo phishing. Una schiera di potenziali pericoli a disposizioni di hacker che hanno un solo scopo: rubare informazioni e denaro alle loro vittime.

Il concetto stesso di antivirus dunque è cambiato, proprio per arginare i suddetti fenomeni. Non più semplice scansione dei file potenzialmente infetti, ma diversi strumenti per prevenire gli agenti malevoli.

In questa situazione, per l’utente senza troppa esperienza nel settore informatico, scegliere un’adeguata protezione non è semplice. Uno strumento come PANDA DOME COMPLETE 2022, permette di avere a disposizione tutto ciò che serve per togliersi ogni dubbio e stress.

PANDA DOME COMPLETE 2022: una soluzione completa per la sicurezza informatica

PANDA DOME COMPLETE 2022 è un antivirus moderno, capace di offrire un sistema di protezione in tempo reale sia in ambiente Windows che su macOS e Android.

Questa funzionalità però, è affiancata da altri sistemi di sicurezza avanzati, in grado di fare la differenza nella perpetua lotta contro i pirati informatici. La protezione della connessione Wi-Fi, per esempio, è ottima nel contesto di reti pubbliche.

La VPN integrata, con 150MB di traffico giornaliero, offre privacy e sicurezza quando si effettuano transazioni economiche (o altre operazioni delicate). In questo senso, risulta molto utile anche la protezione dell’identità digitale, utile durante lo shopping online e altre azioni simili.

Il sistema di parental control proposto da PANDA DOME COMPLETE 2022 è ideale per tutelare i più giovani che, nella rete, possono trovare contenuti non adatti alla loro età. Anche il generatore di password e il tool Cleanup (utile per rimuovere i file inutili e velocizzare il dispositivo) sono inclusi nella suite.

E il prezzo? Grazie allo sconto del 50% PANDA DOME COMPLETE 2022 è disponibile per appena 35,49 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.