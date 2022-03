Panda Dome Essential in offerta a 17,49 euro

La software house spagnola sviluppa soluzioni di sicurezza complete e affidabili. Tutte le quattro versioni della suite supportano Windows, macOS, Android e iOS, quindi l’unica differenza è rappresentata dal numero di funzionalità incluse. Gli utenti che non hanno particolari esigenze possono approfittare della promozione in corso per Panda Dome Essential che consente di sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 17,49 euro.

Panda Dome Essential: sconto del 50%

Solitamente per ottenere le funzionalità più utili è necessario acquistare le versioni più costose. Panda Dome Essential include invece i software indispensabili per avere sicurezza e privacy online. Il componente più importante è ovviamente l’antivirus che rileva ogni tipo di minaccia informatica e garantisce una protezione in tempo reale.

Oltre a quella manuale di file e directory, Panda Dome Essential può effettuare la scansione dei dispositivi esterni collegati alle porte USB, come hard disk, SSD e pen drive. Si tratta di una funzionalità indispensabile, soprattutto se gli utenti non hanno disattivato l’autoplay.

Altrettanto utile è la protezione della rete WiFi. Il software rileva eventuali attacchi effettuati attraverso connessioni wireless poco sicure. Non manca un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita per individuare intrusioni o collegamenti verso server remoti da parte di applicazioni sospette. Infine è possibile sfruttare la VPN per nascondere le attività online (fino a 150 MB/giorno).

L’offerta attuale permette di sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 17,49 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente si può utilizzare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.