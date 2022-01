Panda Dome Premium 2022: un anno di protezione con il 50% di sconto

Virus, ransomware, adware e altri tipi di cyber attacchi sono una minaccia costante per i nostri computer e smartphone.

Gli hacker hanno ormai affinato le loro capacità e, anche l'internauta più cauto e prudente può finire tra le loro grinfie. I rischi che corriamo quotidianamente spaziano dal “semplice" furto di identità, foto e documenti privati, fino al rischio legato a password particolarmente delicate, come quella dell'home banking.

Si tratta di pericoli troppo spesso poco considerati. Proprio per questo motivo, è importante prevenire qualunque tipo di attacco con strumenti adeguati e all'avanguardia.

Uno dei nomi più famosi della cyber security è senza ombra di dubbio Panda Dome Premium 2022. Ma di cosa si tratta e perché è così apprezzato?

Stiamo parlando di uno strumento in grado di proteggere i nostri strumenti elettronici a 360 gradi, agendo in maniera efficiente su PC, smartphone e tablet. A rendere ancora più interessante Panda Dome Premium 2022 vi sono i recenti e sostanziosi sconti con cui viene proposta la suite ai consumatori.

Basta stress: con Panda Dome Premium vivi un 2022 all'insegna della cyber security

Scegliendo Panda Dome Premium è possibile usufruire di una protezione globale, con tanto di Antivirus e Firewall per Windows, combinati a un sistema di protezione in tempo reale per macOS e Android. Queste precauzioni, di per sé già preziose, vengono completate da una VPN integrata non ha limiti di banda e offre sicurezza e velocità allo stesso tempo.

La protezione Wi-Fi da hacker e potenziali attacchi esterni, il parental control (utile per proteggere i bambini che navigano online) e la protezione di identità per gli acquisti online, sono altri fattori che hanno reso questa soluzione così apprezzata.

Uno strumento per la generazione di password univoche e pressoché impossibili da individuare, vanno ad incrementare la sensazione di sicurezza legata a questo pacchetto di strumenti.

Panda Dome Premium si occupa però anche di mantenere elevate le prestazioni del computer. Con Cleanup infatti, esso agisce rimuovendo i file spazzatura che rallentano il PC. A completare l'offerta, vi è un supporto tecnico disponibile 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno.

Abbiamo parlato di sconti e, anche sotto questo punto di vista, Panda Dome Premium sa distinguersi. Proteggere 1 dispositivo per 12 mesi infatti, secondo i prezzi di listino, dovrebbe costare 118,99 euro. Grazie al 50% di sconto, è possibile ottenere tutti gli strumenti elencati per appena 59,49 euro all'anno.