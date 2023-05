Panda Dome Premium: STOP minacce online e risparmia 59€

La mole di minacce online è ormai enorme. Non si parla più di semplici malware, presenti sulla scena da ormai molti anni: per chi non adotta precise strategie difensive, agenti malevoli come adware, spyware, trojan e ransomware rappresentano dei pericoli concreti.

D’altro canto, per i criminali informatici i nostri dispositivi informatici sono ormai diventati una vera e propria “miniera d’oro“.

Che si parli di password, credenziali legate a home banking o carte di credito ma anche di semplici dati personali, le informazioni contenute sui dispositivi degli utenti sono preziose.

Di fatto, adottare un antivirus di concezione classica non è più sufficiente: al giorno d’oggi, infatti, si parla di intere suite dedicate alla protezione digitale.

Panda Dome Premium ferma qualunque tipo di minaccia online

Tra i tanti servizi avanzati per la protezione, Panda Dome Premium rappresenta un vero e proprio punto di riferimento.

Stiamo infatti parlando di un vero e proprio pacchetto completo, capace di offrire soluzioni utili non solo in ambiente Windows, ma anche su Mac e dispositivi Android e iOS.

Al classico strumento di scansione e rilevamento dei virus informatici, Panda Dome Premium aggiunge una VPN Premium oltre a un efficace sistema parental control accessibile da Windows.

La protezione dell’identità e dei dati personali, sono soluzioni ideali lato privacy, mentre il generatore di password rende questa suite ancora più utile. A quanto detto finora, poi, va aggiunto lo strumento Cleanup, ideale per migliorare le prestazioni del computer in uso.

Il sistema di gestione degli aggiornamenti, permette con pochi clic di avere a che fare con dispositivi performanti e sicuri. Oltre al software, infine, Panda Dome Premium offre anche un supporto tecnico di prim’ordine, attivo 365 giorni all’anno.

E per quanto riguarda il prezzo?

Grazie al sostanzioso sconto, legato all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Panda Dome Premium per 59,49€.

Una cifra a dir poco contenuta, visto quanto offerto da una delle suite più complete tra le tante presenti sul mercato.

