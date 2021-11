Panda Dome: sconto del 50% per proteggere il Mac

Nessun software è immune agli attacchi informatici, nemmeno il sistema operativo di Apple. Tra le varie soluzioni di sicurezza presenti sul mercato, Panda Dome è una delle migliori. La software house spagnola offre una suite completa che protegge i Mac, oltre a Windows e Android. Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per un anno può essere sottoscritto a partire da 17,49 euro.

Panda Dome per Mac: sconto del 50%

La popolarità dei dispositivi Apple è aumentata nel corso degli anni, quindi anche l'interesse da parte dei cybercriminali. Per evitare brutte sorprese, gli utenti possono acquistare la suite Panda Dome Essential che include tutte le funzionalità necessarie per proteggere il Mac. Il software blocca ogni tipo di minaccia in tempo reale, sfruttando il cloud e quindi limitando al minimo l'uso delle risorse (CPU e RAM). La protezione è garantita anche per Windows e Android.

Panda Dome Essential rileva inoltre i siti infetti, blocca i tentativi di intrusione mediante reti WiFi non sicure (come quelle pubbliche) e protegge i dati personali durante gli acquisti online o le operazioni di banking. Il software può effettuare anche la scansione dei dispositivi esterni collegati alla porta USB e monitorare il traffico con il firewall bidirezionale. È infine presente una VPN per l'anonimato, ma ci sono tre limitazioni (150 MB al giorno, un dispositivo e una posizione geografica).

Panda Dome Premium include invece una VPN illimitata (5 dispositivi e 20 posizioni aggiuntive) e un password manager. L'abbonamento per un anno e un dispositivo a Dome Essential può essere sottoscritto a 17,49 euro, invece di 34,99 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.