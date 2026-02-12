 Pannello IPS da 23,8" e 100Hz più filtro per luce blu: il monitor MSI PRO è super
Con il monitor MSI PRO da 23,8 pollici a soli 89€ circa puoi stare davanti al computer tutto il tempo che vuoi senza affaticare la vista.
Con il monitor MSI PRO da 23,8 pollici a soli 89€ circa puoi stare davanti al computer tutto il tempo che vuoi senza affaticare la vista.

Se lavori davanti al computer e quindi ci stai diverso tempo sei consapevole di quanto un monitor di qualità possa fare la differenza ed ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il monitor MSI PRO da 23,8 pollici a soli 89,99 euro, invece che 129,99 euro.

Sul prezzo di partenza c’è quindi uno sconto del 31% che ti fa risparmiare 40 euro sul totale. Una promozione straordinaria, soprattutto per ciò che puoi ottenere. Offre immagini realistiche e con colori intensi senza dare fastidio agli occhi. Ha altoparlanti integrati il supporto VESA per agganciarlo alla parete. L’offerta è a tempo quindi devi essere velocissimo.

Monitor MSI PRO da 23,8 pollici a prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo del monitor MSI PRO è davvero difficile da battere ed è il motivo principale per cui devi essere veloce. Grazie al suo straordinario pannello IPS da 23,8 pollici con angolo di visione ampio fino a 178° riuscirai ad avere sempre la visione migliore. E la risoluzione FHD 1920 x 1080 p con refresh rate da 100 Hz e tempo di risposta di 1 ms garantisce immagini fluide e dettagliate.

{title}

Ha una cornice molto sottile sui tre lati per garantire un maggiore coinvolgimento senza appesantire lo schermo e il filtro per la luce blu dannosa che quindi evita l’affaticamento visivo. Gli altoparlanti integrati da 3 W garantiscono un ottimo audio e potrai avvalerti delle porte HDMI e DP per collegare il computer e le console di gioco.

Affrettati perché un’occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi vola su Amazon prima che l’offerta scada e metti nel tuo carrello il monitor MSI PRO da 23,8 pollici a soli 89,99 euro, invece che 129,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

Michea Elia
12 feb 2026
