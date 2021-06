Togli quelle impronte dallo schermo: panni in microfibra, l'offerta lampo

Pensiamo a quanti schermi tocchiamo ogni giorno: quello dello smartphone, del tablet, del computer, la dashboard in auto. Sapete cosa li accomuna tutti? Le imprente che lasciamo e lo sporco che raccolgono. Per pulirli senza correre il rischio di rovinare la superficie la scelta migliore è un panno in microfibra di qualità premium. Oggi è possibile farne una scorta con una spesa davvero irrisoria, grazie a questa offerta lampo su Amazon.

Panni in microfibra premium: l'occasione su Amazon

Sono quelli del marchio Charm & Magic, adatti anche a occhiali, lenti delle fotocamere e più in generale a qualsiasi superficie delicata. Le dimensioni sono 18×15 centimetri. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Un pacco da 24 pezzi (20 neri e 4 grigi) è acquistabile in queste ore approfittando dell'offerta lampo di Amazon al prezzo di soli 9,34 euro con il 22% di sconto sul prezzo di listino. Ognuno è confezionato singolarmente, così da poter essere conservato anche per lungo tempo senza rovinarsi.