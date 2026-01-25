Papa Leone XIV: attenzione a chatbot e clickbait

Il Vaticano ha pubblicato il messaggio del Papa in occasione della 60esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Leone XIV ha evidenziato i pericoli associati a chatbot e deepfake. Ha inoltre inviato i giornalisti a non utilizzare l’intelligenza artificiale per ottenere maggiore visibilità attraverso l’uso del clickbait. Nel messaggio c’è anche un riferimento alle Big Tech che hanno il controllo oligopolistico delle nuove tecnologie.

I chatbot non sono amici

Leone XIV avverte che l’intelligenza artificiale può erodere le capacità cognitive, emotive e comunicative. Molti utenti considerano i chatbot come amici e oracolo di ogni consiglio. In realtà sono diventati strumenti di persuasione occulta in grado di imitare i sentimenti umani. Questa antropomorfizzazione è ingannevole, soprattutto per le persone più vulnerabili.

I chatbot resi eccessivamente “affettuosi”, oltre che sempre presenti e disponibili, possono diventare architetti nascosti dei nostri stati emotivi e in questo modo invadere e occupare la sfera dell’intimità delle persone.

I sistemi AI possono inoltre trasmettere una percezione alterata della realtà, manipolare i pensieri e aumentare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali esistenti. L’AI può fabbricare realtà parallele, usando volti e voci delle persone rendendo più difficile distinguere la realtà dalla finzione. A ciò si aggiunge il problema della mancata accuratezza (allucinazioni).

Il Papa ha invitato i giornalisti a verificare le informazioni, invece di fare affidamento sull’AI e contribuire alla diffusione della fake news o utilizzare il clickbait con lo scopo di “vincere a ogni costo la battaglia per qualche secondo di attenzione“.

La fiducia del pubblico si conquista con l’accuratezza, con la trasparenza, non con la rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi. I contenuti generati o manipolati dall’AI vanno segnalati e distinti in modo chiaro dai contenuti creati dalle persone.

Nel messaggio c’è inoltre un riferimento alle poche aziende che sviluppano tecnologie AI e ai fondatori considerati gli architetti dell’intelligenza artificiale dal TIME. Il controllo oligopolistico dei sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale può orientare i comportamenti e riscrivere la storia umana, compresa la storia della Chiesa.

Leone XIV invita tutte le parti interessate (industria tecnologica, legislatori, aziende creative, mondo accademico, artisti, giornalisti, educatori) ha collaborare per costruire e rendere effettiva una cittadinanza digitale consapevole e responsabile. Il Papa consiglia infine di introdurre l’alfabetizzazione all’AI nei sistemi educativi di ogni livello.