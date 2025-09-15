Papa Leone XIV contro Musk: "La ricchezza ci sta distruggendo"

Ho letto che Elon Musk diventerà il primo triliardario al mondo. Cosa significa? Di cosa stiamo parlando?. Con queste parole, Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis, ha acceso un dibattito che nessuno si aspettava.
In un’intervista rilasciata a Crux, il pontefice ha criticato duramente la ricchezza “stravagante” del CEO di Tesla, SpaceX e xAI, sottolineando come il divario tra i super ricchi e il resto del mondo stia alimentando una polarizzazione sociale sempre più pericolosa.
Papa Leone XIV contro Musk: “Se il denaro è tutto, siamo nei guai”
Da un lato, Elon Musk: imprenditore visionario, fautore del “valore del lavoro”, recentemente premiato con un pacchetto azionario da 29 miliardi di dollari. Dall’altro lato del ring, Leone XIV: un Papa americano, eletto a maggio, che ha vissuto tra i più poveri del Perù e si è formato accanto a Gustavo Gutiérrez, padre della teologia della liberazione.
Due visioni opposte: Musk celebra l’accumulo, Leone XIV denuncia l’eccesso.
Se il denaro è l’unica cosa che ha ancora valore, allora siamo nei guai, ha dichiarato il pontefice.
Il Papa ha ricordato che sessant’anni fa un amministratore delegato guadagnava da quattro a sei volte più di un operaio. Oggi, il rapporto è di 600 a 1. Una sproporzione che non è solo economica, ma morale.
Questa disuguaglianza mina la coesione sociale e la dignità umana, ha affermato Leone XIV, invitando a riflettere sul senso profondo del valore nella società contemporanea.
Ucraina, pace e diplomazia: l’appello del Vaticano
Il Papa non ha evitato il tema Ucraina. Sì, il Vaticano può fare da sede per i colloqui, ma Leone XIV ha lanciato un appello chiaro: la comunità internazionale deve muoversi davvero.
Serve pressione da tutti i fronti, politico, diplomatico, morale, finché non si fermano, ha detto. La sua posizione è netta. La pace è l’unica strada.