Papa Leone XIV contro Musk: "La ricchezza ci sta distruggendo"

Ho letto che Elon Musk diventerà il primo triliardario al mondo. Cosa significa? Di cosa stiamo parlando? . Con queste parole, Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis, ha acceso un dibattito che nessuno si aspettava.

In un’intervista rilasciata a Crux, il pontefice ha criticato duramente la ricchezza “stravagante” del CEO di Tesla, SpaceX e xAI, sottolineando come il divario tra i super ricchi e il resto del mondo stia alimentando una polarizzazione sociale sempre più pericolosa.

Papa Leone XIV contro Musk: “Se il denaro è tutto, siamo nei guai”

Da un lato, Elon Musk: imprenditore visionario, fautore del “valore del lavoro”, recentemente premiato con un pacchetto azionario da 29 miliardi di dollari. Dall’altro lato del ring, Leone XIV: un Papa americano, eletto a maggio, che ha vissuto tra i più poveri del Perù e si è formato accanto a Gustavo Gutiérrez, padre della teologia della liberazione.

Due visioni opposte: Musk celebra l’accumulo, Leone XIV denuncia l’eccesso. Se il denaro è l’unica cosa che ha ancora valore, allora siamo nei guai , ha dichiarato il pontefice.

Il Papa ha ricordato che sessant’anni fa un amministratore delegato guadagnava da quattro a sei volte più di un operaio. Oggi, il rapporto è di 600 a 1. Una sproporzione che non è solo economica, ma morale. Questa disuguaglianza mina la coesione sociale e la dignità umana , ha affermato Leone XIV, invitando a riflettere sul senso profondo del valore nella società contemporanea.

Ucraina, pace e diplomazia: l’appello del Vaticano