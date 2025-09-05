Elon Musk sarà il primo triliardario al mondo?

Chi pensava che alcuni eccessi visti durante i mesi trascorsi nell’amministrazione Trump e la sua discesa in campo potessero allontanare Elon Musk dal suo ruolo alla guida di Tesla, si sbagliava di grosso. Anzi, il confermato CEO, già uomo più ricco del pianeta per distacco, rischia seriamente di diventare il primo triliardario al mondo. Oggi il suo patrimonio personale è quantificato in oltre 435 miliardi di dollari (Forbes).

Tesla: 975 miliardi per la visione di Elon Musk

In una lettera agli azionisti (PDF), il presidente del consiglio di amministrazione Robyn Denholm scrive che la sua visione unica è fondamentale per superare questo momento critico . Si sofferma inoltre su l’importanza di avere un leader che non sia solo disposto e capace, ma anche desideroso di affrontare questa sfida . La sfida in questione è quella che vede l’automaker impegnato a diventare un protagonista assoluto nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ora che la concorrenza nel settore delle auto elettriche ne ha messo in discussione il market share.

Al raggiungimento di determinati obiettivi, come la produzione di un milione di robotaxi e un milione di robot umanoidi, Musk potrebbe ricevere un pacchetto fino a 975 miliardi di dollari. Bisognerà comunque passare dall’approvazione degli investitori e dovranno trascorrere dai sette ai dieci anni senza che il diretto interessato lasci la poltrona di CEO. Un altro requisito richiesto è il forte aumento nella capitalizzazione di Tesla.

Insomma, se diventerà il primo triliardario al mondo, non accadrà a stretto giro, a meno che non lo faccia con le sue altre attività (xAI su tutte). Analisi finanziarie a parte, ciò che stupisce della notizia è il valore attribuito alla visione di un singolo, tra l’altro ritenuto responsabile più o meno diretto di alcuni scossoni sul mercato e di alcuni danni reputazionali per il brand, tanto da far ipotizzare una sua rimozione solo pochi mesi fa.