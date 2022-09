Paramout+ è disponibile su Sky Glass e Sky Q

Da oggi è possibile accedere allo streaming di Paramount+ anche attraverso Sky Glass e Sky Q, grazie al lancio dell’applicazione dedicata alla nuova piattaforma. Il servizio, al debutto in Italia la scorsa settimana, offre in totale oltre 8.000 ore di intrattenimento. È possibile scegliere tra film, prime visioni, produzioni originali ed esclusive, episodi delle serie TV e animazione per i più piccoli.

L’app di Paramount+ arriva su Sky Glass e Sky Q

I contenuti del catalogo spaziano da serie come Star Trek: Strange New Worlds e The First Lady a film come Scream, Clifford: Il Grande Cane Rosso, Jackass Forever. Non mancano poi fino a produzioni originali italiane come Circeo e Quattordici Giorni. A questo si aggiungono grandi classici: Mission Impossible, Grease e Il Padrino solo per citarne alcuni. Riportiamo di seguito il commento di Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

Siamo molto contenti di dare il via anche in Italia all’accordo europeo con Paramount, che rafforza la collaborazione tra i due gruppi nel nostro Paese e conferma ancora una volta Sky come partner di eccellenza per i migliori player del mercato. Con l’arrivo dell’app Paramount+, l’esperienza di visione migliora ulteriormente: su Sky Q l’aggregazione dei nostri contenuti e delle migliori app in streaming è ancora più ricca; e su Sky Glass, la prima innovativa TV di Sky, sarà possibile godere di un’integrazione ancora più completa, all’insegna della semplicità. I clienti Sky Cinema potranno inoltre accedere senza costi aggiuntivi ad ancora più film, produzioni originali ed esclusive e molto altro, un’altra grande notizia per i nostri abbonati.

Per accedere gratis allo streaming di Paramount+, i clienti Sky Cinema non devono far altro che attivare il controllo vocale di Sky Glass o Sky Q e pronunciare Attiva Paramount+ , seguendo poi le istruzioni mostrate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.