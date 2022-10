Paris Rhône, il proiettore laser che porta davvero il cinema a casa tua

“Bettering your life“. È questo lo slogan dello storico brand francese Paris Rhône che sintetizza il concept per la promozione del suo nuovo proiettore laser: un concentrato di tecnologie di ultima generazione che ti permette di avere letteralmente un cinema fatto in casa.

Il tutto assicurato dalla qualità di Paris Rhône, marchio nato in Francia nel 1915 e che si è espanso in diversi settori fino ai giorni nostri. Nel 1925 ha lanciato il suo primo aspirapolvere, innovativo per l’epoca, mentre nel 1941 è arrivato il debutto del primo triciclo elettrico, capace di raggiungere fino ai 30 chilometri orari. L’espansione è proseguita nei decenni successivi anche ai settori degli elettrodomestici.

Oggi, Paris Rhône vende prodotti in più di 30 paesi tra Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia. Il suo nuovo proiettore laser rientra tra gli oggetti innovativi destinati ad aggiungere valore all’esperienza d’uso degli utenti. Puoi acquistarlo adesso sul sito ufficiale e iniziare a creare il tuo cinema 4K fatto in casa.

L’apparecchio è in grado infatti di proiettare schermi di grandi dimensioni da 80 a 150 pollici anche ad una distanza ravvicinata per merito di una tecnologia di messa a fuoco che si smette alle spalle alcuni problemi tipici dei proiettori. Puoi piazzarlo infatti a soli 13.7 cm fino ad un massimo di 47 cm dal muro.

Fino al 31 ottobre applicando il codice sconto PETV200, in aggiunta alla promozione già in atto il prezzo finale di questo proiettore laser Paris Rhône è di $1.999.00.

Come funziona l’innovativo proiettore laser di Paris Rhône

Altro punto di forza di questo proiettore laser è che puoi usarlo in sostituzione di una TV tradizionale senza alcun rimpianto. Grazie alla sua luminosità dal valore di ben 2000 ANSI lumen riesci ad avere una qualità dell’immagine eccezionale durante la visione di film e serie TV anche in pieno giorno. Il tutto in risoluzione 4K con 8.3 milioni di pixel e HDR 10 per immagini nitide e dettagli senza pari.

A tutto questo si uniscono due potenti altoparlanti integrati da 25W con supporto alla tecnologia audio Dolby e alla decodifica DTS che ti offrono un suono stereo cinematografico che completa al massimo la tua esperienza di visione o videoludica.

Esatto, perché il proiettore laser di Paris Rhône è perfetto anche per gli appassionati di videogiochi, grazie ad una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta di 50 ms. Numeri strepitosi per un prodotto di questo genere che certificano ulteriormente le qualità del proiettore.

Il MEMC del Paris Rhône Laser con Tecnologia Motion Smoothing garantisce un frame rate più elevato, non più disturbato da immagini in ritardo o sfocate, il che rende fluida la visione di eventi sportivi, magari per invitare gli amici a casa a guardare le imminenti partite di calcio della Coppa del Mondo 2022, ma che comunque si presta all’uso quindi in diversi scenari come creare un cinema portatile anche in campeggio, grazie alle dimensioni compatte del proiettore che ti permettono di portarlo e installarlo in giro piuttosto facilmente.

