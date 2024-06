Parrot OS 6.1 aggiunge il supporto a Raspberry Pi 5

Parrot OS è una distribuzione Linux pensata per lo sviluppo, con un accento sulla sicurezza e la privacy, oltre a essere basata su Debian. Da poco, è stato annunciato il rilascio della versione 6.1, con cui vengono introdotti diversi cambiamenti, tra cui il supporto per le schede SBC Raspberry Pi 5.

Parrot OS 6.1: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Parrot OS 6.1 aggiorna tutti gli strumenti dedicati ai test di penetrazione e di sicurezza in generale, come valutazione delle vulnerabilità, informatica forense e navigazione web anonima. È attualmente basato sul kernel Linux 6.5.

La nuova versione estende ora il supporto anche alle schede SBC Raspberry Pi 5, con nuovi driver e kernel ottimizzati, per una miglior compatibilità con i dispositivi e, nello specifico, con la scheda di rete wireless del Pi 400.

Tra gli strumenti aggiornati nella nuova versione di Parrot OS c’è Anonsurf 4.2, che migliora ulteriormente l’anonimato degli utenti, insieme alla stabilità e ai problemi di avvio. Gli aggiornamenti agli strumenti per la sicurezza includono nmap, burpsuite, sqlmap e metasploit, con miglioramenti e patch imporanti per aumentarne l’efficacia.

Il componente Parrot-updater di Parrot OS fornisce adesso dei promemoria di aggiornamento per ricordare agli utenti di mantenere aggiornato il proprio sistema. Le utilità di sistema aggiornano i componenti woeusb-ng e volatility3, migliorandone l’usabilità durante la creazione di unità USB avviabili da boot, oltre che nelle operazioni di analisi forensi della memoria.

Vengono poi aggiornati i broswer Chrome e Firefox con le ultime patch di sicurezza disponibili, in modo da garantire una navigazione più sicura contro le ultime vulnerabilità scoperte.

Parrot OS migliora poi le prestazioni per quanto riguarda il server audio PipeWire, insieme alle funzionalità del bootloader GRUB. Non mancano aggiornamenti per le applicazioni di produttività, come LibreOffice, il pacchetto gratuito e completo di programmi per l’ufficio, che nella nuova versione della distribuzione passa alla versione 24.2.3, con più funzionalità e nuove patch di sicurezza.

Gli utenti che vogliono aggiornare alla nuova versione possono farlo con i comandi “sudo parrot-upgrade” e “sudo apt update && sudo apt full-upgrade“.