Parti in tranquillità con l'avviatore d'emergenza scontato di oltre 30 euro

Quello che vogliamo suggerirti oggi è un accessorio indispensabile per chiunque debba partire in macchina per godere di una sana e meritata vacanza. Si tratta dell’avviatore d’emergenza TACK da 800A, uno strumento utile a risolvere diverse situazioni che seppur rare, possono capitare.

Avviatore d'emergenza TACK 800A: caratteristiche tecniche

Si tratta sostanzialmente di un generoso power bank da ben 18.000mAh. Ciò che lo differenzia dai tradizionali caricabatterie portatili, oltre che le dimensioni, è la dotazione di porte e l’utilizzo che queste permettono. Troviamo naturalmente due porte USB Type-A per la ricarica degli apparecchi portatili come smartphone e tablet, di cui una con uscita a 2A per la ricarica veloce (laddove sia supportata). A queste però si affianca una porta per il collegamento dei morsetti per la batteria dell’auto. L’uscita da 800A permette di avviare motori benzina fino a 7.0L di cilindrata e motori diesel fino a 5.5L. Uno strumento pratico non solo per le auto quindi, ma anche per mezzi di dimensioni nettamente maggiori.

All’interno della confezione troviamo tutto il necessario per utilizzare tutte le funzioni dell’avviatore, ed una custodia in cui riporre il tutto. Per garantire la sicurezza sia dell’utente che del veicolo, l’avviatore possiede ben 8 livelli di protezione tra cui un blocco dell’erogazione in caso di inversione della polarità. Estremamente comoda anche la torcia LED, attivabile tramite un tasto dedicato. Questa si rivela utile sia magari in garage, che fuori casa per la sostituzione di una gomma durante le ore buie. Insomma, uno strumento che senza dubbio non dovrebbe mai mancare in un’auto, soprattutto per chi percorre lunghi tragitti.

Grazie ad un coupon del 5%, a cui si somma uno sconto del 40% inserendo il codice TEBPH4Y3 in fase di pagamento, l’avviatore è acquistabile su Amazon a soli 43,98 euro per un risparmio di ben 36 euro sul prezzo di listino.