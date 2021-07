Partita IVA? Samsung ripara il tuo device

Un conto è il privato, un altro è l'azienda. Samsung lo sa e vuole mettere a regime queste differenze attraverso un servizio dedicato per la riparazione dei dispositivi (smartphone, tablet, smartwatch) in qualunque modo intestate ad una Partita IVA. Non conta se il prodotto sia ancora coperto da garanzia o se la stessa contempli il danno: Future Service, questo il nome del servizio, offre prezzi e attenzione dedicati.

Samsung Future Service

Per avvalersi di Samsung Future Service non serve far altro che iscriversi sulla pagina dedicata inserendo la propria Partita IVA “per richiedere assistenza e visionare il listino prezzi che il centro di assistenza autorizzato Samsung ha riservato per la tipologia di riparazione fuori garanzia selezionata“. Entro 1 solo giorno lavorativo il dispositivo sarà preso in carico gratis da un corriere dedicato e portato ad un centro assistenza autorizzato: qui il prodotto sarà analizzato e si riceverà un preventivo puntuale basato sulla diagnosi prodotta. Una volta approvato il preventivo e pagato l'intervento, il dispositivo sarà restituito, con un ulteriore viaggio gratuito, al mittente.

Future Service rafforza l’impegno che Samsung dedica ai propri clienti durante tutto il ciclo di vita del prodotto, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, già dimostrato con Smart Repair, servizio per la riparazione dei dispositivi Galaxy, fuori garanzia, attivabile online con ritiro e consegna a domicilio completamente gratuiti dedicato ai consumatori che agiscono per scopi non professionali. I servizi Samsung sono efficaci, veloci, comodi e trasparenti, grazie all’assistenza di tecnici qualificati e all'utilizzo di soli parti di ricambio originali.

Un servizio virtuoso, un gesto di attenzione per le aziende e un importante impegno per la riparabilità dei prodotti. Un buon modo, insomma, per aggiungere qualità all'assistenza e per allungare il ciclo di vita dei prodotti. Si tratta di valore, da qualunque angolazione lo si guardi.