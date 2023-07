Passa a Fastweb fibra a meno di 30 euro al mese

Sei stanco di avere a che fare con frustranti rallentamenti di Internet? Con l’innovativo Internet Box Fastweb, ora puoi goderti la navigazione alla velocità della fibra ultraveloce.

Questo innovativo dispositivo garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della tua casa, tutto grazie all’avanzata tecnologia Wi-Fi 6.

Non solo, l’Internet Box vanta anche un design elegante e contemporaneo che si integra perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente.

Se cerchi una rete affidabile per la navigazione sui dispositivi di casa, l’attuale offerta Fastweb non è da trascurare.

Nel mercato odierno ci sono numerose offerte disponibili per gli utenti, ma non riescono a fornire un valore eccezionale per il prezzo.

Il pacchetto proposto da Fastweb

A soli 29,95 euro al mese, Fastweb propone un pacchetto omnicomprensivo che comprende un cavo in fibra ottica ultraveloce, un internet box NeXXt dotato di Wi-Fi 6 e Alexa integrato, chiamate illimitate e attivazione.

Con questa offerta completa, Fastweb elimina qualsiasi interruzione nella navigazione in Internet e consente agli utenti di sfruttare al meglio la loro esperienza online.

Cosa distingue l’offerta Fastweb dalle altre? L’offerta Fastweb Casa va oltre la semplice fornitura di servizi internet.

Dà la priorità alla navigazione sicura offrendo protezione contro varie minacce online come virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware.

Inoltre, include la funzione Parental Control per garantire un ambiente online sicuro per le famiglie e l’assicurazione Quixa, che consente ai clienti di selezionare il tipo di assicurazione che meglio si adatta alle loro esigenze.

In sintesi, a un prezzo incredibilmente conveniente, hai l’opportunità di acquistare più di un semplice pacchetto in fibra.

Abbonandoti all’offerta Fastweb Fibra Casa, puoi affrontare in modo efficace sia la bassa velocità di Internet sia i problemi di sicurezza.

Questa offerta comprende vantaggi come la tecnologia in fibra ottica ad alta velocità, il NeXXt Internet Box dotato di tecnologia Wi-Fi 6 e di Alexa integrata e i corsi offerti da Fastweb Digital Academy.

