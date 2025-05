Passa a ho. Mobile e ricevi un buono Amazon da 10€

Il futuro è già qui, e con ho. Mobile è anche alla portata di tutti. L’operatore virtuale punta tutto su velocità, trasparenza e libertà, con una delle offerte più interessanti del momento: 150 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese, attivazione a partire da 2,99€ per alcuni operatori. Ma non è tutto: se porti il tuo numero in ho., ricevi anche un buono Amazon.it da 10€!

Come ottenere il buono Amazon.it da 10€

È semplicissimo. Durante l’acquisto della tua nuova SIM:

Inserisci il codice promozionale #HOAMAZON10

Completa l’attivazione

Riceverai un buono Amazon.it da 10€, perfetto per i tuoi prossimi acquisti online. Un motivo in più per passare a ho. oggi stesso.

Il massimo della velocità, nelle tue mani

Con 5G incluso, hai accesso alla rete mobile ultraveloce, perfetta per streaming in alta definizione, gaming senza lag, videochiamate nitide e download istantanei. Tutto a meno di 10€ al mese. E puoi anche attivare la SIM con SPID, o in formato eSIM per un’attivazione immediata, senza SIM fisica.

Offerta casa: 300 Giga a partire da 13,99€

Hai già una SIM ho. attiva? C’è un’offerta pensata per la casa:

300 Giga in 4G fino a 60 Mbps

Solo 13,99€/mese per i clienti ho., 15,99€/mese per i nuovi

per i clienti ho., per i nuovi Attivazione 3,99€, router 4G scontato

Ideale per seconde case, studenti, famiglie e smart worker.

Tutto sotto controllo con l’app ho.

L’app ho. ti permette di:

Verificare consumi, offerte e soglie

Effettuare ricariche anche per altri numeri

Personalizzare il numero (con data di nascita o numeri facili da ricordare)

Accedere al servizio di assistenza via WhatsApp

Attivare o disattivare il servizio ho. Turbo (solo 1,29€/mese in più)

Invita i tuoi amici, vinci ricariche

Con il programma “Porta tutti in ho.” puoi invitare amici e conoscenti: per ogni nuova attivazione, ricevi premi o ricariche omaggio. E con la collezione di sticker digitali, puoi divertirti a personalizzare il tuo profilo e ottenere ulteriori bonus.

Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.