Passa a ho. Mobile: per 180 GB bastano meno di 8 €/mese

È il momento di passare a ho. Mobile. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare una promozione speciale davvero molto interessante. Richiedendo la portabilità del numero da Iliad oppure da un operatore virtuale selezionato (PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri) è possibile accedere a una tariffa con minuti e SMS illimitati oltre a 180 GB di traffico dati ogni mese.

Il costo è di appena 7,99 euro al mese, con attivazione gratuita. L’offerta è disponibile esclusivamente tramite attivazione online, anche con possibilità di ritiro presso un negozio convenzionato. Per richiedere subito la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

L’offerta più completa è di ho. Mobile: 180 GB a meno di 8 euro al mese

La tariffa promozionale lanciata da ho. Mobile (disponibile solo con attivazione online) consente di accedere a un bundle completo, con minuti e SMS illimitati e 180 GB di traffico dati. Il costo è di appena 7,99 euro al mese e l’attivazione è gratis. La spesa iniziale per accedere alla promozione, quindi, è di appena 8 euro (pari a una prima ricarica per coprire il costo del primo mese).

Da notare, inoltre, che non ci sono costi nascosti. Tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile. Per chi ha bisogno di tanti Giga, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare la possibilità di azzerare il contatore del traffico dati (con una spesa di 0,99 euro) andando ad anticipare il rinnovo mensile.

Come sottolineato in precedenza, l’attivazione della tariffa è vincolata alla portabilità del numero da un operatore selezionato. La promozione è accessibile ai clienti Iliad e ai clienti di diversi operatori virtuali, come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri. Per attivare la nuova offerta di ho. Mobile è possibile seguire il link qui di sotto.

