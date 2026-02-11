 Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi
Ecco quali sono le offerte di Kena con 5G incluso disponibili a febbraio 2026: l'operatore mette a disposizione tanti Giga con un prezzo ridotto.
Telecomunicazioni 5g
Kena Mobile è un vero e proprio punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, con diverse offerte 5G su cui puntare per poter sfruttare tanti Giga con un costo contenuto.

Le promozioni più convenienti sono quelle riservate a chi effettua la portabilità del numero da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali oppure richiede un nuovo numero. Da segnalare che è sempre possibile richiedere l’attivazione online con eSIM, per iniziare subito a sfruttare la promo.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Kena premendo sul box riportato di seguito.

Le offerte Kena Mobile di febbraio 2026

Con Kena Mobile è possibile accedere a una lunga serie di offerte, con tanti Giga a prezzo contenuto. La maggior parte delle offerte sono disponibili:

  • con portabilità del numero da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati
  • richiedendo un nuovo numero di cellulare

In questi due casi, è possibile richiedere una delle seguenti offerte:

  • 300 GB in 4G e 5G con un canone di 5,99 euro al mese 
  • 350 GB in 4G e 5G con un canone di 7,99 euro al mese
  • 450 GB in 4G e 5G con un canone di 9,99 euro al mese
  • 600 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese (solo per nuovi numeri)
  • 200 GB in 4G e 5G al mese con un canone di 29,99 euro per 6 mesi

Richiedendo la portabilità da Vodafone, WINDTRETIM e Very Mobile, invece, c’è questa offerta:

  • 300 GB in 4G e 5G con un costo di 11,99 euro al mese

Per tutte le offerte è possibile sfruttare minuti illimitati e 200 SMS ogni mese oltre a tutti i servizi accessori inclusi nel canone mensile, per un’offerta completa, senza punti deboli e senza sorprese, come vincoli o addebiti a sorpresa.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito di Kena qui di sotto. Le promozioni in corso sono attivabili anche con una eSIM, in modo da ricevere subito la propria SIM e iniziare a sfruttare l’offerta attivata.

Pubblicato il 11 feb 2026

