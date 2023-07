Passa a Kena Mobile e hai 130 GB a 6,99 euro

Con 6,99 euro al mese puoi avere minuti illimitati per chiamare chiunque tu voglia (inclusi numeri fissi), 1000 SMS e 130 GB per navigare liberamente dal tuo smartphone. L’offerta, attualmente messa a disposizione dall’operatore Kena offre una una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sull’intero territorio nazionale.

Giga e minuti non ti bastano mai? Ogni mese devi attendere il rinnovo della promozione per poter continuare a navigare o chiamare i tuoi amici? Con Kena non dovrai più preoccuparti di aver terminato gigabyte e minuti.

Qual è il tuo attuale gestore? Non preoccuparti perché Kena permette a tutti gli utenti di poter usufruire della sua offerta.

L’offerta può essere sottoscritta da chiunque attivi un nuovo numero Kena Mobile ma anche chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile e Feder Mobile.

Accedi al sito web dedicato di Kena e procedi con la sottoscrizione dell’offerta. In alternativa puoi scaricare l’app Kena sul tuo smartphone e procedere con l’acquisto della promozione.

Oltre all’offerta top messa a disposizione dal gestore telefonico, che ti permette di avere minuti illimitati e 130 GB per poter navigare in 4G, i clienti che attivano questa offerta ricevono in regalo 200GB per 60 giorni e il costo di attivazione di 4,99 è gratis.

Ci troviamo dunque davanti ad un’offerta da non perdere per poter godere di un’estate di Giga: ricorda che attivazione, sim e consegna sono gratuiti! Passa a Kena per poter navigare senza preoccupazioni e vedere tutti i film in streaming che desideri anche dal tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.