Passa a NeN: non solo tariffe di luce e gas bloccate per 12 mesi, ma anche NOW Tv Gratis incluso

Passa a NeN, l'unico fornitore di luce e gas che blocca le tariffe per 12 mesi e ti regala anche NOW Tv con cinema e serie tv incluse nel pacchetto.
Uno degli aspetti più frustranti del pagare le bollette di luce e gas è l’imprevedibilità: ogni mese una tariffa diverse, e l’ansia di non sapere mai che spesa si dovrà affrontare. Tutto questo non accade, però, con NeN – l’unico fornitore di energia elettrica e gas che ti promette 12 bollette tutte uguali per un anno intero.

Esatto: 12 mesi a tariffa fissa, con prezzo bloccato e tutto incluso. E non solo: passando a NeN puoi guardare tutti i migliori show e i migliori film di NOW, con il pacchetto Cinema e Serie TV, attivando una fornitura fino al 15 Ottobre!

Fatti NeN e guardati NOW: offerta limitata

Non solo risparmi considerevolmente in bolletta (con un prezzo bloccato per 12 mesi sempre uguale), ma ti godrai anche tutto il migliore intrattenimento che NOW ha da offrirti! Attenzione però: la promo è valida solo fino al 15 Ottobre, quindi sei ancora in tempo per approfittarne.

Ma torniamo a parlare di NeN, perché se è vero che la promo NOW è allettante, risparmiare sulla bolletta lo è ancora di più. Tariffe chiare e semplici, che non utilizzano linguaggio burocratico e ti fanno capire davvero cosa stai andando a pagare. E soprattutto, non è un’altalena:

  • Prezzo luce | Dieci a quota fissa 0,12€/kWh – 10€ al mese bloccato per 10 anni
  • Prezzo luce | Uno a quota fissa 0,12€/kWh – 9€ al mese bloccato per 1 anno
  • Prezzo gas | Uno a quota fissa 0,42€/Smc – 10€ al mese bloccato per 1 anno

NeN compra energia elettrica da fonti rinnovabili, ed è quindi 100% green. Tutta l’energia proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari. Per quanto riguarda il gas invece, che non può ovviamente essere rinnovabile, NeN si impegna a finanziare progetti di responsabilità sociale d’impresa in collaborazione con LifeGate. In ogni modo la si guardi, passare a NeN è una vittoria: fallo oggi e goditi anche tutto l’intrattenimento di NOWTv.

Pubblicato il 4 ott 2025

4 ott 2025
