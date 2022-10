Passa a Tim Fibra e approfitta dello sconto su un modello di smartphone

Con Tim Fibra e Tim mobile è possibile acquistare un nuovo smartphone con uno sconto fino a 550 euro. Ad esempio, il Samsung Galaxy Z Flip4, pieghevole, verrebbe pagato 660 euro anziché 1.149 euro, naturalmente a rate.

Coloro che non sono ancora clienti Tim, lo possono diventare optando tra l’offerta blu (Basic) a 24,90 euro al mese e l’offerta rossa (Completa) a 29,90 euro al mese.

Chi è già cliente Tim Mobile, al medesimo prezzo avrà navigazione e chiamate senza limiti su fissi e mobili. Per entrambe le offerte sul fisso occorre attivare domiciliazione bancaria e conto online.

Tim Fibra e Mobile: smartphone a metà prezzo

TIM Fibra e Mobile offre sconti fino a 550 euro su Galaxy Z Flip4, Xiaomi 12 Lite e Oppo A77. Il Galaxy Z Flip4 costa 1.149 euro, ma diventando clienti sia su rete fissa che mobile è possibile acquistarlo in 30 rate da 20 euro ciascuna per un totale di 600 euro, ovvero a metà prezzo.

Optando invece per lo Xiaomi 12 Lite o per l’Oppo A77, si pagheranno rispettivamente 30 rate a 10 euro al mese e 30 rate a 5 euro mese. Lo sconto che si otterrà è di 200 euro per lo Xiaomi e di 80 euro per l’Oppo.

Come dicevamo in precedenza, il piano fibra di Tim più economico è Premium Basic, che costa ai nuovi clienti 24,90 euro al mese.

L’offerta di rete fissa, attivabile tramite questo link diretto, consente l’accesso a Internet con velocità fino a 1 Gbps se la zona è stata cablata per la tecnologia FTTH.

