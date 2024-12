Passa a Very Mobile: 5,99€ al mese per 150 Giga in 5G e 2 mesi gratis

Se stai valutando il cambio del tuo operatore telefonico, ti segnaliamo la possibilità di passare a Very Mobile con l’offerta da 5,99 euro al mese. Inclusi vi sono 150 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati, oltre a 2 mesi gratis.

Come indicato nel sito, la promozione si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali. La data ultima per attivare l’offerta è il 19 dicembre.

L’attivazione avviene direttamente online su questa pagina del sito Very Mobile. Nella stessa pagina sono poi disponibili le altre proposte dell’operatore che si appoggia alla rete WindTre.

Passare a Very Mobile con l’offerta da 5,99 euro al mese

L’offerta con 5G incluso di Very Mobile prevede l’attivazione gratuita e il raddoppio dei Giga per navigare (da 75 si passa a 150 Giga). Non vi sono costi nemmeno per la SIM e la spedizione di quest’ultima. Inoltre, è importante sottolineare come la tariffa sia da considerarsi per sempre, dal momento che non vi saranno rimodulazioni nel corso del tempo.

La promozione da 5,99 euro al mese non presenta vincoli contrattuali, di conseguenza è possibile disattivare l’offerta e passare a un altro operatore in qualsiasi momento. Altro dettaglio non banale riguarda la data del rinnovo: per facilitare le cose, Very si rinnova lo stesso giorno ogni mese.

Vi sono poi i servizi gratuiti come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot: tutti e tre sono inclusi nel prezzo mensile pari a 5,99 euro al mese. Sono compresi nell’offerta anche 7,6 Giga per navigare in roaming in uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea (più minuti e SMS illimitati).

Riguardo invece alla copertura di rete, come detto Very Mobile si appoggia alla rete WindTre. Tradotto in termini pratici, questo significa poter contare sul 99,7% di copertura in 4G e il 97% in 5G.

In conclusione, vi confermiamo che il termine ultimo per passare a Very Mobile a 5,99 euro al mese è fissato per il 19 dicembre. L’offerta può essere attivata tramite questa pagina del sito Very.