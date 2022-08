Passa a Very Mobile a 4,99 euro al mese

Recentemente, diversi ex clienti Wind Tre hanno ricevuto da parte di Very Mobile un SMS winback in cui veniva loro proposta un’offerta a 5,99 euro al mese, che comprende minuti e SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati.

I clienti dovevano soltanto cliccare sul link allegato nel messaggio e, una volta rimandati alla pagina dedicata dell’operatore, potevano consultare i dettagli dell’offerta.

L’SMS recitava quanto segue: “Per te 70 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese se passi a Very entro il 24/08. In più una ricarica omaggio con la promo Cashback! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/promo-v”.

Invece, per gli utenti di Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali, l’operatore ha in serbo un’offerta irrinunciabile.

Very Mobile: i dettagli dell’offerta

Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G: questa è l’attuale offerta di Very Mobile. Il costo mensile? 4.99 euro, un vero affare!

Per aderire a questa offerta, basta cliccare qui e, successivamente, su “Scopri”. Non sono previsti costi per l’acquisto della SIM, per l’attivazione e per la spedizione.

Sempre gli stessi clienti di Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e di altri operatori virtuali possono scegliere tra altre quattro interessanti offerte:

50 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese;

100 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese;

150 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese;

200 Giga, minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese.

Anche per queste promozioni non sono previsti costi di attivazione e di attivazione.

Infine, su tutte le offerte è prevista una promo cashback, con cui i nuovi utenti otterranno un mese di ricarica omaggio. La promo è valida fino al 5 settembre 2022.

