Passa a Very Mobile e avrai un buono Amazon da 10 euro

Torna di nuovo in auge Very Mobile, colosso indiscusso tra i vari gestori virtuali nel nostro Paese. Il famosissimo provider è riuscito a ritagliarsi nel tempo uno spazio sempre più ampio nel mondo della telefonia mobile.

Ciò grazie alle sue offerte di altissimo livello, che hanno attirato milioni di utenti nel giro di poco tempo verso la portabilità del numero verso questo gestore.

Tra le offerte attualmente più interessanti è presente quella che ha un costo mensile di 5,99 euro. In più, con questa offerta è previsto un buono gratuito da 10 euro da spendere su Amazon.

Very Mobile e buono Amazon: i dettagli dell’offerta

Come dicevamo, Very Mobile ha lanciato un’offerta pazzesca, la quale prevede in regalo un buono Amazon del valore di 10 euro.

Questa promozione è a vantaggio di tutti coloro che sottoscrivono il piano tariffario accedendo in questa pagina.

Entrando nei dettagli, otterranno minuti illimitati per effettuare chiamate sui numeri fissi in mobili in Italia e in Europa, messaggi illimitati da inviare a tutti. È la connessione dati? 50 GIGA al mese per navigare su Internet e altro.

Questa promozione è riservata agli utenti che provengono da operatori come Fastweb, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri gestori virtuali.

Non ci sono costi per l’attivazione e la scheda SIM, che verrà recapitata a casa del cliente gratuitamente.

La promozione riguarda direttamente la portabilità del numero di cellulare dal vecchio gestore al nuovo. Per quanto riguarda il buono Amazon da 10 euro, è una promozione esclusiva per il Black Friday di questo mese di novembre.

L’offerta è valida anche per gli altri due profili tariffari del gestore, ossia quello a 6,99 euro al mese e quello a 7,99 euro al mese.

Con il primo profilo si otterranno chiamate e SMS illimitati e 100 GIGA di navigazione, mentre con la seconda i GIGA arrivano a 150.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.