Passa a Very Mobile e hai doppi giga per sei mesi

Very conveniente. Subito online, con spedizione gratis, o nei negozi. Sei alla ricerca di un gestore telefonico che possa offrirti una promozione che si contraddistingue per l’ottimo rapporto qualità/prezzo?

Con la promo Giga X2 di Very Mobile hai doppi giga per 6 mesi. Ti spieghiamo di più su questa offerta inevitabilmente strepitosa.

Con soli 6.99 euro al mese puoi avere sul tuo smartphone una promozione unica: 200 giga, minuti e SMS illimitati. In più se decidi di acquistare l’offerta hai sim, attivazione e spedizione SIM gratuita. L’unico difetto di questa promozione messa a disposizione da Very Mobile è che è limitata: se vuoi navigare, chiamare e inviare SMS senza doverti più preoccupare ti conviene procedere subito con l’acquisto della promozione accedendo al sito web dedicato.

Con very mobile:

Gli extra costi sono solo un ricordo: hai zero sorprese, niente consumi imprevisti, nessun costo di cambio offerta.

Rete con il 99,7% di copertura: ovunque tu sia, puoi contare sulla rete 4G.

Pochi passi e sei subito Very: acquista e attiva la tua SIM online, ovunque ti trovi, oppure recati in oltre 3.000 negozi presenti su tutto il territorio nazionale.

Assistenza very dedicata che risponde a tutte le tue domande.

Con Very puoi, dunque, dire addio ai vincoli contrattuali. Le offerte non hanno vincoli di durata, costi o penali di disattivazione che ti impediscano di andartene se non siamo all’altezza delle tue aspettative. In più, l’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese così da poter ricordare la data esatta del rinnovo.

L’offerta è disponibile per tutti gli utenti che decidono di passare a Very Mobile da BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Mobile, 1Mobile,Rabona New, Telecom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.