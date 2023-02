Passa a Very Mobile, ottieni 1 mese di ricarica gratis e nessun costo

Sarebbe comodo avere 1 mese di ricarica gratis con cui rinnovare l’offerta mensile. Esiste un operatore di telefonia mobile con una promo del genere? Certo, e prende il nome di Very Mobile.

Questo gestore virtuale, che è il secondo brand di WindTre, non è la prima volta che ai nuovi clienti offre promozioni similari all’ombra di piani tariffari ultra convenienti in termini di costi e Giga.

Con Very mobile 1 mese di ricarica gratis e nessun costo

La promo 1 mese di ricarica gratis è di tipo Cashback, ossia se richiede la portabilità all’operatore otterrai una ricarica gratis pari al costo mensile dell’offerta da te scelta.

La ricarica omaggio ti verrà erogata non appena la SIM verrà attivata e potrai usarla come credito esclusivamente per rinnovare l’offerta sottoscritta, con priorità di consumo rispetto al credito delle varie ricariche a pagamento.

Il vantaggio adesso è che la promo Cashback è aperta a tutti. Cosa vuol dire? Che non è più esclusiva delle portabilità da determinati operatori.

Quindi, anche se sei attualmente un cliente Vodafone o TIM potrai passare a Very Mobile mantenendo il tuo numero e ottenendo la ricarica omaggio di un mese.

Sono ovviamente escluse dalla promo le attivazioni delle nuove SIM.

I piani tariffari Very

Gli attuali piani tariffari di Very Mobile sono i seguenti:

Very a 4,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 1 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 1 GB di traffico dati in 4G; Very a 6,99 euro al mese , con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G; Very a 7,99 euro al mese , con minuti illimitati, SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati, SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 4G; Very a 9,99 euro al mese, con minuti illimitati, SMS illimitati e 220 GB di traffico dati in 4G.

Queste offerte sono per coloro che provengono da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri.

Invece, se sei un cliente TIM, VODAFONE, KENA e altri puoi scegliere tra l’offerta a 12,99 euro al mese o quella a 13,99 euro al mese. La differenza è che con la prima hai 150 GB al mese, con la seconda 200 GB al mese.

Non sono previsti costi di attivazione e di spedizione SIM. A questo punto, non ti resta che entrare nella pagina ufficiale di Very Mobile e scegliere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.