Passa a VeryMobile con la nuova offerta Giga x2 a 6,99 € al mese

Caratteristiche dell’offerta Giga x2 di VeryMobile

L’offerta Giga x2 non solo raddoppia i Giga, ma include anche:

Costo mensile bloccato per sempre : 6,99 € al mese garantiti senza aumenti.

: 6,99 € al mese garantiti senza aumenti. Minuti e SMS illimitati : Per comunicare senza limiti e senza costi aggiuntivi.

: Per comunicare senza limiti e senza costi aggiuntivi. 200 Giga di traffico dati : Perfetti per navigare, guardare video, ascoltare musica in streaming e molto altro.

: Perfetti per navigare, guardare video, ascoltare musica in streaming e molto altro. SIM gratuita e attivazione senza costi: Puoi attivare l’offerta online o presso uno dei negozi Very in tutta Italia.

Zero sorprese con VeryMobile

VeryMobile è pensato per offrire un servizio chiaro, senza costi nascosti e senza rischi di addebiti indesiderati. Ecco come si distingue:

Nessun costo extra : Una volta esauriti i Giga, la connessione si blocca automaticamente senza costi aggiuntivi. Puoi rinnovare la tua offerta quando vuoi, direttamente dall’app VeryMobile.

: Una volta esauriti i Giga, la connessione si blocca automaticamente senza costi aggiuntivi. Puoi rinnovare la tua offerta quando vuoi, direttamente dall’app VeryMobile. Rete con il 99,7% di copertura : Navigazione affidabile in 4G con copertura quasi totale su tutto il territorio italiano.

: Navigazione affidabile in 4G con copertura quasi totale su tutto il territorio italiano. Ricarica automatica gratuita: L’offerta Giga x2 include una ricarica automatica gratuita che addebita solo il costo di rinnovo senza aggiungere nulla di più. È comoda e attivabile/disattivabile in qualsiasi momento tramite l’app.

Vantaggi inclusi nell’offerta

VeryMobile si impegna a garantire la massima trasparenza e semplicità d’uso con questi servizi gratuiti:

“Ti ho cercato” e “RingMe” : Notifiche gratuite per le chiamate perse.

: Notifiche gratuite per le chiamate perse. Hotspot incluso : Condividi i tuoi Giga con altri dispositivi.

: Condividi i tuoi Giga con altri dispositivi. Cambio offerta gratuito: Puoi passare a un’altra offerta senza alcun costo aggiuntivo direttamente dall’app.

Navigazione senza pensieri anche in Europa

L’offerta Giga x2 di VeryMobile include 7,4 Giga per navigare in Unione Europea, insieme a minuti e SMS illimitati. Questo ti permette di viaggiare e restare connesso senza sorprese sul piano dati. Per conoscere l’offerta completa di veryMobile clicca qui.