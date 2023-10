Passa a Virgin Fibra: internet fino a 2,5 GB ad un prezzo speciale

Hai bisogno di una connessione internet veloce per lavorare o per il tuo gaming online? Allora Virgin Fibra è il servizio più adatto alle tue esigenze poiché ti propone solo fibra pura (FTTH), capace di arrivare alla velocità massima di 2.5 Gigabit/s, ovvero 12 volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC). Virgin ti offre anche un modem WiFi 6 di ultima generazione e nessun obbligo contrattuale. Infine, punto da non sottovalutare, puoi disdire il tuo contratto in ogni momento senza pagare nemmeno un centesimo di penale. La fibra Virgin non è solo potente e veloce, ma anche conveniente, grazie alla nuova promozione a tempo, che ti offre il 17% di sconto sul tuo abbonamento.

Virgin Fibra: velocità, convenienza e prezzo bloccato per sempre

Se passi a Virgin Fibra entro il 31 ottobre potrai beneficiare di una grande offerta sul piano base Fibra Pura 1 Giga (5 volte più veloce del rame). Il tuo abbonamento costerà soltanto 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi. Quando sarà terminata la promozione, il prezzo rimarrà fisso a 29,94 euro al mese. Se sei uno sportivo e desideri iscriverti a Virgin Active per allenarti in una delle palestre del gruppo, puoi sfruttare la promozione Fibra & Fitness 1 Giga, al prezzo di 34,49 euro per 18 mesi (poi passerà a 39,49 euro). Se invece desideri ottenere di più dalla tua connessione internet, Virgin propone Fibra 2,5 Giga, 12 volte più veloce del rame. Il prezzo è di 29,94 euro al mese. Naturalmente, puoi anche approfittare del piano Fibra & Fitness 2,5 Giga, al prezzo di 39,49 euro al mese.

Virgin Fibra è già stata scelta da 14 milioni di utenti in 12 paesi nel mondo per la sua affidabilità e sicurezza. Desideri navigare alla massima velocità e non avere brutte sorprese in bolletta? Scegli la fibra pura. Verifica la tua copertura e attiva l’offerta in pochissimi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.