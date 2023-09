Passa a Vodafone: 100 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99€/mese

Vodafone sta attualmente cercando di raggiungere i suoi ex clienti attraverso una campagna SMS.

Come riportato in precedenza dal nostro sito Web, l’operatore sta offrendo la promozione Vodafone Silver, che include 100 GB, SMS e minuti illimitati a un prezzo mensile veramente concorrenziale: 7,99 euro.

Questa offerta può essere attivata online e richiede la portabilità del numero soltanto per coloro che sono con Iliad, Fastweb, CoopVoce e tanti altri operatori virtuali.

Passa a Vodafone Mobile OGGI STESSO

Vodafone Mobile lancia l’offerta con 100 GB al mese a meno di 8 euro

Una volta ricevuto il messaggio via SMS, gli utenti avranno la possibilità di attivare l’offerta mediante addebito sul proprio credito residuo oppure attraverso Smart Pay, che è un metodo di pagamento automatico.

Per quanto riguarda l’acquisto della SIM, non bisogna pagare assolutamente nulla, mentre per il costo di attivazione sarà necessario corrispondere la somma di 1 centesimo di euro, cui si aggiungerà il primo mese anticipato. Pertanto, il totale da pagare per il cliente sarà di 8 euro.

La promozione Vodafone Silver, oltre a fornire 100 Giga di dati e minuti/SMS illimitati, comprende altresì 300 minuti internazionali verso numeri fissi e mobili di numerosi Paesi, quali Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia e Germania.

In aggiunta, ogni mese saranno concessi anche minuti illimitati verso numeri mobili Vodafone Romania e Vodafone Albania, nonché 100 minuti verso numeri mobili e fissi di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Venezuela, oltre a numeri fissi del Brasile.

Infine, il pacchetto comprende una serie di servizi aggiuntivi, quali la funzione di ascolto della segreteria telefonica, il servizio di ricezione di SMS con ricevuta di ritorno, il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, e il controllo del credito residuo.

Per tornare di nuovo a Vodafone con il proprio numero di telefono basta cliccare sul link qui sotto.

Passa a Vodafone Mobile OGGI STESSO