Passa a Vodafone e goditi fino a 150 GB a 7,99 euro al mese

Vodafone è una delle reti mobile più apprezzate e scelte in Italia. Tra i suoi principali fattori di successo vi sono l’affidabilità e la possibilità di poter sfruttare ovunque la rete 5G. Vodafone però va anche oltre e spesso offre anche delle offerte molto vantaggiose per i suoi clienti e per chi decide di cambiare operatore e beneficiare dei suoi servizi. La sua più recente promozione è dedicata proprio ai nuovi clienti. Passando a Vodafone puoi infatti navigare su internet fino a 150 GB al mese, ma sfruttare anche minuti ed SMS illimitati verso numeri fissi e mobile sul territorio nazionale. La parte migliore è però il prezzo. Tutto ciò è infatti disponibile a 7,99 euro al mese.

Naviga senza pensieri: le condizioni della nuova promozione Vodafone

Vodafone premia sempre i suoi clienti e propone offerte incredibili ai nuovi. Se sei fuori casa (o hai un guasto alla linea fissa) e hai bisogno di una connessione potente per lavorare in smart working, puoi utilizzare tranquillamente il tuo smartphone come hotspot. La rete veloce e 150 GB mensili ti permetteranno di rimanere connesso per molto tempo senza interruzioni o altri problemi. Inoltre, se ti trovi in viaggio all’estero (in uno dei 27 paesi dell’Unione Europea) potrai ugualmente sfruttare SMS e chiamate illimitate verso l’Italia. Per quanto riguarda la connessione, Vodafone ti garantirà 7,30 GB di roaming al mese, che si rinnoveranno insieme alla tua offerta.

La promozione è riservata ai nuovi utenti che passeranno a Vodafone, attivando l’offerta esclusivamente online. Nell’arco di pochi giorni lavorativi riceverai la tua nuova SIM, con possibilità di consegna serale (puoi scegliere la fascia oraria che preferisci, a seconda dei tuoi impegni). Quando effettuerai l’ordine, riceverai un’e-mail con un link per seguire il tracking della spedizione ed essere sempre aggiornato sulla consegna. In caso volessi disdire l’offerta, avrai a disposizione 14 giorni di tempo per ottenere il rimborso.

