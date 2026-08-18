Passeggiata spaziale per sostituire un'antenna sulla ISS

Alle ore 8:35 di oggi (le 14:35 in Italia) verrà effettuata la seconda passeggiata spaziale del mese, dopo quella del 6 agosto. Due astronauti usciranno all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per sostituire un’antenna che permette le comunicazioni ad alta velocità con il Mission Control Center di Houston (Texas). La terza passeggiata è prevista il 25 agosto.

Passeggiata spaziale in diretta streaming

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono attualmente sette astronauti che fanno parte della Expedition 75. Pyotr Dubrov (Roscosmos), Anna Kikina (Roscosmos) e Anil Menon (NASA) sono arrivati il 14 luglio con la missione Soyuz MS-29. Jessica Meir (NASA), Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot (ESA) e Andrey Fedyaev (Roscosmos) sono arrivati il 14 febbraio con la missione SpaceX Crew-12.

La prima passeggiata spaziale è stata completata il 6 agosto da Jessica Meir e Anil Menon. I due astronauti hanno posizionato un componente hardware che servirà per l’installazione di un pannello solare entro fine anno. Dopo circa 10 giorni di preparazione è arrivato il momento della seconda passeggiata spaziale. Anil Menon uscirà per la seconda volta e verrà accompagnato da Sophie Adenot, che sarà la prima astronauta donna francese ad eseguire una EVA (attività extraveicolare).

I due astronauti usciranno dall’airlock Quest alle ore 8:35 (le 14:35 in Italia). La passeggiata spaziale potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube della NASA a partire dalle ore 13:00. Durerà circa 6,5 ore. È prevista la sostituzione di un’antenna usata per la trasmissione dei dati verso il Mission Control Center di Houston.

Adenot si aggancerà alla struttura della ISS, mentre Menon rimarrà agganciato al braccio robotico Canadarm2 controllato da altri due astronauti (Jack Hathaway e Jessica Meir) dall’interno della stazione spaziale. La terza passeggiata è prevista il 25 agosto. Gli astronauti collegheranno cavi di alimentazione nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria (che includono i preparativi per la futura deorbitazione) e sostituiranno un dispositivo di navigazione utilizzato per il docking delle navicelle spaziali alla porta anteriore del modulo Harmony.