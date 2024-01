Passkey nel password manager su Google Pixel

Con il Feature Drop di dicembre 2023 per i dispositivi Pixel è stato aggiornato il password manager integrato. Google ha ora annunciato che diverse aziende di terze parti supportano la funzionalità di upgrade alle passkey. Gli utenti possono quindi scegliere facilmente il metodo di autenticazione più sicuro.

Passaggio immediato alle passkey

Le password sono ancora largamente utilizzate per l’accesso a siti, servizi e app. Molti utenti usano sequenze di lettere e numeri facilmente individuabili e spesso riciclano la stessa password per più account. Ciò significa che un eventuale data breach permette ai cybercriminali di accedere ad un numero maggiore di dati, come accaduto nel caso di 23andMe.

Le passkey rappresentano un’alternativa migliore perché non è necessario ricordare sequenze complesse e sono immuni agli attacchi informatici. Un eventuale data breach consente al massimo di ottenere la chiave pubblica, ma non quella privata memorizzata sul dispositivo. Le passkey evitano anche di attivare l’autenticazione in due fattori, in quanto il login può essere effettuato tramite riconoscimento biometrico.

Le passkey diventeranno l’opzione predefinita per gli account Google. La nuova versione del password manager integrato nei Pixel avverte l’utente quando è disponibile il supporto per le passkey. Gli utenti con Pixel Tablet e Pixel 5a (e modelli successivi) vedranno quali account salvati possono essere aggiornati.

Al momento è possibile impostare una passkey per gli account di Adobe, Best Buy, DocuSign, eBay, Kayak, Money Forward, Nintendo, PayPal, Uber, Yahoo! Japan e TikTok. Il password manager guiderà gli utenti verso la pagina dei siti o delle app che permette di creare la passkey. Ciò facilita il passaggio al metodo di login più sicuro.