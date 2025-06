Password dimenticate? Da oggi c'è una soluzione definitiva

Dimenticarsi ogni volta una password può diventare un problema, oltre che una seccatura. I rischi maggiori si corrono quando si è all’estero, o comunque in un luogo diverso dalla propria abitazione. Il pericolo più grande? Di fallire la procedura di recupero password, con conseguente blocco (e perdita) dell’account.

Per fortuna però esiste anche una soluzione con cui porre rimedio da subito. Una soluzione definitiva come quella proposta da NordPass, un gestore di password universale con salvataggio illimitato delle credenziali anche nella versione gratuita. Per gli utenti che invece devono gestire il salvataggio di password sensibili, o che comunque vogliono uno strumento ancora più efficace, la scelta di riferimento è il piano Premium, oggi in sconto del 50% al prezzo promozionale di 1,49 euro al mese.

Mai più password dimenticate con NordPass

Il password manager NordPass include una cassaforte digitale che conserva credenziali di accesso, carte di credito, file riservati, informazioni personali e passkey. Oltre a memorizzare le password in un luogo sicuro, si può utilizzarlo anche per generare password complesse e riempire in automatico i moduli online.

Rispetto agli altri gestori di password, NordPass si distingue per garantire una sicurezza di livello superiore impiegando l’algoritmo di crittografia XChaCha20, grazie al quale le password diventano indecifrabili nell’eventualità che un hacker o un utente malintenzionato riesca a violare la cassaforte digitale dove sono conservate le password.

Esistono un piano gratuito e uno a pagamento. Il piano personale gratuito offre un salvataggio di un numero illimitato di password e informazioni personali, con la possibilità di sincronizzare i dati su dispositivi diversi e configurare backup automatici.

Con l’account Premium si ottengono vantaggi extra quali:

passare da un dispositivo ad un altro per accedere ai propri dati sensibili senza alcuna disconnessione;

consentire a un familiare o a un amico di accedere alle password in caso di emergenza;

ricevere avvisi immediati qualora i dati siano coinvolti in una violazione.

NordPass Premium è in offerta in questi giorni a metà prezzo: 1,49 euro al mese per due anni, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.