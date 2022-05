Sai qual è la password più usata dai dirigenti?

Quale occasione migliore del World Password Day che si celebra oggi, 5 maggio, per mettere in luce buone e cattive pratiche nella scelta e nell’utilizzo dei codici di autenticazione ai nostri account? I leak e le violazioni sempre più frequenti dovrebbero aver insegnato a tutti che scegliere la propria data di nascita, il nome del figlio o quello del proprio animale domestico non è buona idea. Lo stesso vale per combinazioni o stringhe alfanumeriche troppo semplici da scoprire o indovinare. Eppure, c’è chi insiste nel non voler tutelare i propri dati e la propria sfera privata. A conti fatti, equivale a lasciare aperta la porta di casa o l’auto abbandonata in strada con le chiavi inserite nel quadro di accensione. Un recente studio svela quali sono le password più utilizzate dai dirigenti d’azienda: il risultato è sorprendente. E scoraggiante.

World Password Day: anche i dirigenti sbagliano

Molti imprenditori, CEO, CFO, CMO e altri professionisti collocati nei livelli più alti degli organigrammi si affidano a un banale “123456” per proteggere profili, documenti, comunicazioni e account amministrativi. Al secondo posto c’è, neanche a dirlo, “password”. Vanno forte anche nomi propri come “Tiffany”, “Charlie”, “Michael” e “Jordan”. Insomma, nulla cambia rispetto a quanto scoperto ampliando il raggio d’osservazione a tutte le tipologie di utenti. Questa la Top 10 completa:

123456 password 12345 123456789 qwerty 1234 qwerty123 1q2w3e 111111 12345678

Così facendo si semplifica il lavoro dei cybercriminali, costantemente al lavoro per allungare le mani su dati e portafogli altrui. Lo studio conferma come la mancanza di un’adeguata percezione del rischio sia trasversale, estesa a ogni livello, senza distinzioni in fatto di competenze, retribuzione o importanza dell’incarico svolto. Non ne è escluso nemmeno chi, per posizione ricoperta, dovrebbe dare il buon esempio.

